Puchar Świata w Vikersund. Kto z polskich skoczków awansował do sobotnich zmagań na mamucie?

Polscy skoczkowie w Vikersund. Kto zapewnił sobie awans?

Kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w lotach narciarskich na mamuciej skoczni w Vikersund przyniosły mieszane wieści dla polskich kibiców. Czterech reprezentantów Polski pomyślnie przeszło przez eliminacje, co gwarantuje im udział w głównych zawodach. Wśród szczęśliwców znaleźli się Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła, Maciej Kot i Paweł Wąsek.

Niestety, nie wszyscy polscy skoczkowie zdołali wywalczyć awans. Do grona tych, którym tym razem się nie powiodło, należą Kamil Stoch, który uzyskał odległość 187,5 metra i zajął 43. miejsce, oraz Kacper Tomasiak, lądujący na 176,5 metra i sklasyfikowany na 50. pozycji. Kwalifikacje zwyciężył Słoweniec Domen Prevc, osiągając 219,5 metra.

Vikersundbakken: Co wiemy o legendarnej mamuciej skoczni?

Vikersundbakken to wyjątkowy obiekt na mapie światowych skoków narciarskich, będący jedyną skocznią mamucią w całej Skandynawii. Jej parametry techniczne są imponujące: punkt K znajduje się na 200 metrach, a rozmiar skoczni wynosi 240 metrów. Obiekt ten gościł pięciokrotnie mistrzostwa świata w lotach, ostatni raz w 2022 roku, co podkreśla jego prestiż.

Na tej legendarnej skoczni wielokrotnie zapisywano karty historii lotów narciarskich. Austriak Gregor Schlierenzauer triumfował tu aż czterokrotnie, natomiast Fin Matti Nykaenen i Słoweniec Peter Prevc odnieśli po trzy zwycięstwa. Warto wspomnieć o polskich sukcesach: Stanisław Bobak zajął drugie miejsce w 1980 roku, Piotr Fijas był trzeci sześć lat później, a Adam Małysz stanął na trzecim stopniu podium w sezonie 2010/11.

Rekordy świata na Vikersundbakken i walka o Kryształową Kulę

Vikersundbakken jest również miejscem, gdzie ustanawiano spektakularne rekordy świata w długości lotu. 18 marca 2017 roku Austriak Stefan Kraft poszybował na 253,5 metra, by jego wynik został później poprawiony przez Domena Prevca, który w Planicy uzyskał 254,5 metra. Sztuczne oświetlenie skoczni umożliwia rozgrywanie zawodów w godzinach wieczornych, dodając widowiskowości.

Domen Prevc już 6 marca w Lahti zapewnił sobie pierwszą w karierze Kryształową Kulę, dominując w klasyfikacji generalnej. Za jego plecami toczy się zacięta walka o pozostałe miejsca na podium, w której liczą się Japończycy Ryoyu Kobayashi i Ren Nikaido, Austriak Daniel Tschofenig, Niemiec Philipp Raimund oraz Słoweniec Anze Lanisek. Do końca sezonu pozostały jeszcze cztery konkursy indywidualne – dwa w Vikersund i dwa w Planicy, co zwiastuje emocjonujące rozstrzygnięcia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.