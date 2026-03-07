PŚ w skokach w Lahti. Polski junior zaskoczył – jak poszło innym Orłom?

Trzej Polacy w drugiej serii konkursu PŚ.

Trzech reprezentantów Polski z powodzeniem przebrnęło przez pierwszą serię konkursu Pucharu Świata w fińskim Lahti. Najlepiej zaprezentował się młody Kacper Tomasiak, który po skoku na odległość 123,5 metra z wynikiem 134,6 punktu uplasował się na bardzo dobrej 12. pozycji. To pozwoliło mu z nadziejami oczekiwać na rundę finałową.

Do drugiej serii awansowali również bardziej doświadczeni Maciej Kot i Piotr Żyła. Kot uzyskał 122 metry, zdobywając 127,6 punktu, co dało mu 21. miejsce. Piotr Żyła skoczył 120,5 metra, uzyskując 125,1 punktu i zajmując 27. lokatę, zapewniając sobie tym samym dalszą rywalizację w zawodach indywidualnych.

Kto objął prowadzenie w zawodach w Lahti?

Niestety, trzej polscy skoczkowie nie zakwalifikowali się do finałowej serii, odpadając po swoich pierwszych próbach. Kamil Stoch oddał skok na 116 metrów, gromadząc 121,3 punktu i zajmując 34. miejsce. Dawid Kubacki osiągnął 118 metrów, co przełożyło się na 117,8 punktu i 41. lokatę, nie pozwalając mu na kontynuowanie zmagań w konkursie. Paweł Wąsek zajął 47. pozycję po skoku na 114 metrów i uzyskaniu 111,6 punktu.

Na czele stawki po pierwszej serii znalazł się Japończyk Ryoyu Kobayashi, który z imponującym skokiem na 128,5 metra zdobył 149,1 punktu. Drugie miejsce zajął Słoweniec Domen Prevc, triumfator jednoseryjnego konkursu z piątku, który uzyskał 130 metrów i tracił do lidera zaledwie 1,1 punktu. Na trzeciej pozycji uplasował się Austriak Daniel Tschofenig ze skokiem na 130,5 metra, a jego strata wynosiła dwa punkty. Czwarte miejsce należało do Philippa Raimunda z Niemiec, który również zaprezentował się z bardzo dobrej strony.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.