Prawnuczka legendy Realu Madryt robi furorę w sieci. Jej zdjęcia rozgrzewają internet

Ferenc Puskás to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom futbolu. Legendarny piłkarz wywalczył z Realem Madryt aż trzy Puchary Europy, a także zdobył mistrzostwo olimpijskie i wicemistrzostwo świata. W swoim dorobku miał również wiele krajowych trofeów na Węgrzech i w Hiszpanii. Jego wpływ na światową piłkę był tak ogromny, że to właśnie jego imieniem nazwano statuetkę dla strzelca najpiękniejszej bramki w danym roku kalendarzowym, przyznawaną przez FIFA.

Ane z sukcesem buduje swoją obecność w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami kadrami z podróży, modowymi stylizacjami i momentami z codziennego życia. Znaczna część jej publikacji dotyczy piłki nożnej i słynnego pradziadka. Prawnuczka legendy pojawia się na stadionach związanych z jego karierą, takich jak Santiago Bernabéu czy Puskás Aréna. W swoich relacjach przybliża kibicom biografię piłkarza, w tym rzadziej wspominane momenty, chociażby jego krótki epizod trenerski w chilijskim zespole Colo-Colo pod koniec lat 70.

Największym zainteresowaniem cieszy się profil Ane na Instagramie, który śledzi już blisko 100 tysięcy użytkowników. Hiszpanka aktywnie udziela się również na innych platformach, takich jak TikTok czy Threads. Prywatnie dzieli swoje życie między Walencję a San Sebastián, gdzie z powodzeniem godzi pracę influencerki z dbaniem o pamięć o swoim legendarnym przodku.