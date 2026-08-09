Potknięcie Jagiellonii Białystok w Ekstraklasie. Liderem został Lech Poznań

Jagiellonia Białystok traci punkty z Widzewem

Jagiellonia Białystok, mimo gry w kwalifikacjach Ligi Europy, zdecydowała się nie przekładać ligowego spotkania. Trener Adrian Siemieniec dokonał zmian w składzie, co odbiło się na skuteczności drużyny z Podlasia. W drugiej połowie Widzew Łódź wyprowadził dwa ciosy – na listę strzelców wpisali się Sebastian Bergier i Fran Alvarez.

Tym samym "Jaga" zakończyła serię sześciu kolejnych zwycięstw nad Widzewem i spadła na szóstą pozycję w tabeli. Łodzianie pod wodzą Aleksandara Vukovicia odnieśli pierwsze zwycięstwo w sezonie i plasują się tuż za obrońcą tytułu z dorobkiem pięciu punktów.

Lech Poznań gromi Piasta i obejmuje prowadzenie

Nowym liderem rozgrywek został Lech Poznań, wygrywając z Piastem Gliwice 3:0. Wszystkie bramki na Enea Stadionie zdobyli rezerwowi. Mikael Ishak zanotował 90. trafienie w Ekstraklasie, 18-letni Karol Delikat zaliczył debiutanckiego gola, a wynik ustalił Allahyar Sayyadmanesh.

Trener gości Daniel Myśliwiec uznał porażkę 0:3 za zbyt dotkliwą. Szkoleniowiec Lecha, Niels Frederiksen, pozytywnie ocenił dotychczasowy bilans swojego zespołu w lidze, wygrywając pięć z siedmiu meczów, choć porażka kosztowała ich odpadnięcie z eliminacji Ligi Mistrzów.

"Zagraliśmy już siedem meczów, pięć z nich wygraliśmy. To całkiem nieźle i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować" - zaznaczył.

Remis Legii, zwycięstwo Górnika Zabrze i Pogoni Szczecin

Legia Warszawa straciła pierwsze punkty w sezonie, remisując w Kielcach z Koroną 1:1. Stołeczna drużyna prowadziła po golu Łukasza Zjawińskiego, ale wyrównał Mariusz Stępiński. Gospodarze mieli pretensje o nieodgwizdany rzut karny za zagranie ręką w polu karnym Legii.

Górnik Zabrze, jako jedyny zespół z kompletem punktów (sześć po dwóch meczach), pokonał Radomiaka Radom 3:1. Pogoń Szczecin wygrała z Motorem Lublin 3:1 po golach debiutantów, a Wisła Kraków ograła Wisłę Płock 2:1. W poniedziałek przełożono m.in. mecze Rakowa Częstochowa ze względu na europejskie puchary.