Mecz Wisły Płock z Lechem przełożony. Kiedy odbędzie się to spotkanie?

Zmiany w terminarzu polskiej ligi

Departament logistyki rozgrywek poinformował o istotnej zmianie w kalendarzu najwyższej klasy rozgrywkowej. Mecz czwartej kolejki pomiędzy zespołami z Płocka i Poznania pierwotnie miał zostać rozegrany 16 sierpnia. Ostatecznie jednak zarząd ligi zaakceptował oficjalny wniosek klubu z Poznania o przełożenie tej rywalizacji. Władze Ekstraklasy wyznaczą dokładny termin nadrobienia zaległości po zakończeniu fazy kwalifikacyjnej do europejskich pucharów. Przesunięcie spotkania pozwoli poznańskiej drużynie na odpowiednią regenerację sił.

Zwycięzca ubiegłego sezonu przygotowuje się obecnie do kluczowych starć w kwalifikacjach do rozgrywek Ligi Europy. W najbliższy czwartek zespół rozegra wyjazdowe spotkanie rewanżowe przeciwko drużynie KI Klaksvik z Wysp Owczych w ramach trzeciej rundy eliminacyjnej. Pierwsze starcie obu ekip zakończyło się cennym, domowym zwycięstwem mistrza Polski wynikiem 1:0. Wypracowana zaliczka stawia drużynę w dość dobrej sytuacji przed nadchodzącym meczem. Klub walczy o jak najdłuższą przygodę na międzynarodowej arenie.

Co dalej z europejskimi pucharami?

Wynik czwartkowego spotkania zadecyduje o dalszych losach poznańskiej drużyny w tych europejskich zmaganiach. Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia tego dwumeczu, fani zobaczą polski zespół ponownie w akcji 20 sierpnia w ramach czwartej rundy kwalifikacji. Ewentualne niepowodzenie w starciu z KI Klaksvik będzie oznaczać dla zespołu przeniesienie do rywalizacji w Lidze Konferencji. Zawodnicy z pewnością zostawią na boisku mnóstwo zdrowia. W takich warunkach krótki odpoczynek od obowiązków ligowych wydaje się uzasadniony.

Awans do decydującej, czwartej fazy eliminacji Ligi Europy przyniesie polskiemu zespołowi bardzo wymierne korzyści. Taki scenariusz gwarantuje, że drużyna zapewni sobie udział przynajmniej w rundzie zasadniczej Ligi Konferencji, co stanowi ważne osiągnięcie sportowe. Przekładanie spotkań z powodu występów na europejskiej arenie miało już w tej rundzie miejsce. Wcześniej na podobny krok zdecydowała się Jagiellonia Białystok, która skutecznie przesunęła swoją potyczkę z Pogonią Szczecin. Władze ligi chcą w ten sposób ułatwić polskim klubom grę w Europie.