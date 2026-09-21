Potężny zastrzyk gotówki w Legii Warszawa. Amerykański miliarder nowym współwłaścicielem

Nowy inwestor w Legii Warszawa

Temat potencjalnego inwestora na Łazienkowskiej krążył w mediach od miesięcy. Dariusz Mioduski nie ukrywał gotowości do rozmów, a w kuluarach padały nazwiska Michała Brańskiego czy Michała Świerczewskiego. Ostatnio mówiło się też, że część udziałów może trafić w ręce Martina Kaczmarskiego.

Zamiast funduszu inwestycyjnego, o którym pisały WP SportoweFakty, partnerem biznesowym stołecznego klubu został ostatecznie amerykański biznesmen polskiego pochodzenia. Michael Gorzynski zdecydował się nabyć 40 procent akcji, co Legia Warszawa szybko potwierdziła w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.

Kim jest Michael Gorzynski? Amerykański biznesmen w Legii

Urodzony we Wrocławiu Gorzynski w latach 80. wyemigrował z rodziną do USA. Swoje wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Kalifornijskim oraz w prestiżowej Harvard Business School, by później związać swoją karierę z nowojorską branżą finansową. Z powodzeniem zarządza holdingiem ubezpieczeniowym Continental General, z aktywami szacowanymi na 5 mld dolarów. Oprócz tego kontroluje giełdową spółkę Alpha Metallurgical Resources, wartą blisko 2 mld dolarów. Do tej pory nie angażował się biznesowo na polskim rynku.

„W tej chwili wszystko idzie ku temu, żeby Legia miała nowego współwłaściciela – zza oceanu. Ma to być porządny zastrzyk do kasy warszawskiego klubu”

„Trzeba pamiętać, że jeśli ktoś spodziewa się nowego Roberta Dobrzyckiego [właściciel Widzewa Łódź], będzie rozczarowany. To zupełnie nie ten model”

Plany na przyszłość. Na co Legia przeznaczy środki?

Kapitał od nowego współwłaściciela ma być kluczem do stabilizacji finansowej klubu. Jak poinformował Sebastian Staszewski z WP SportoweFakty, pozyskane pieniądze zasilą budżet, który według wcześniejszych szacunków miał oscylować wokół 170-175 mln zł. Istotnym celem będzie również zredukowanie potężnego zadłużenia, szacowanego obecnie na kwotę około 160 milionów złotych.

– Michael jest inwestorem i liderem biznesowym odnoszącym ogromne sukcesy, który całą swoją karierę poświęcił budowaniu i rozwijaniu przedsiębiorstw w różnych branżach. Z radością mogę powiedzieć, że dzielimy wiele kluczowych wartości, długoterminową perspektywę i wzajemne zrozumienie odpowiedzialności, jaką ponosimy za przyszłość Legii. Kolejny rozdział w historii Klubu wymaga nie tylko długoterminowego kapitału, ale przede wszystkim partnera nastawionego na wieloletnią współpracę – i to właśnie zapewnia ta inwestycja. Z Michaelem łączy nas wspólna wizja dotycząca przyszłości Legii, ale również podobne doświadczenia osobiste: obaj wyemigrowaliśmy z Polski do Stanów Zjednoczonych w latach 80. i studiowaliśmy na Harvardzie. Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj połączyła nas Legia Warszawa – powiedział w oficjalnym komunikacie Dariusz Mioduski, większościowy właściciel Legii.