Potężna kara dla Legii Warszawa. PZPN bezlitosny po zamknięciu sektora gości

Stołeczny klub próbował tłumaczyć całkowite wyłączenie trybuny dla przyjezdnych aż do końca 2026 roku, jednak te argumenty absolutnie nie przekonały piłkarskiej centrali. Piątkowy komunikat Komisji do spraw Licencji Klubowych PZPN nie pozostawia złudzeń w tej kwestii.

– Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN nałożyła na Legię Warszawa środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 250 000 zł za każdy mecz rozegrany w roli gospodarza przy niespełnionym kryterium I.18 Podręcznika Licencyjnego dla klubów Ekstraklasy na sezon 2026/2027.

Najbliższe starcie z krakowską drużyną zaplanowano na niedzielę, a w tym roku warszawianie zagrają u siebie jeszcze cztery razy. Gospodarze argumentowali brak fanów gości potrzebą renowacji obiektu oraz wytycznymi policji. Służby mundurowe wcale nie naciskały jednak na natychmiastowe blokowanie tego sektora w nadchodzących miesiącach.

W czwartek stołeczny zarząd chwalił się pozytywnym stanowiskiem funkcjonariuszy w sprawie organizacji domowych gier bez przyjezdnych fanów do końca roku. Związkowy organ nie dał jednak wiary w te prawne zapewnienia, uznając zamknięcie spornego miejsca na stadionie za całkowitą samowolkę władz klubu.

– Decyzja jest następstwem samowolnego czasowego wyłączenia przez klub z użytkowania sektora przeznaczonego dla kibiców drużyn gości do końca 2026 roku, skutkującego nieudostępnieniem wymaganej liczby miejsc dla kibiców drużyny przyjezdnej – uzasadniła Komisja Ligi.

Działacze przypomnieli, że profesjonalne zarządzanie areną sportową polega na trafnym przewidywaniu problemów, a nie tylko reagowaniu na zaistniałe trudności. Odpowiednie planowanie i zapobieganie kryzysom to fundament utrzymania wymogów licencyjnych oraz sprawnego i bezproblemowego funkcjonowania całych rozgrywek piłkarskich.

Niedzielne spotkanie przy Łazienkowskiej odbędzie się bez wsparcia krakowian, a warszawski budżet mocno ucierpi na grzywnie. Przyszłość kolejnych potyczek pozostaje wciąż wielką niewiadomą. Całe zamieszanie ma o wiele głębsze dno, oparte na nienawiści obu środowisk kibicowskich. Stołeczni radykałowie za wszelką cenę blokowali wjazd rywali z południa. Ten mroczny konflikt to bezpośrednie pokłosie chuligańskiej bitwy z 2023 roku, kiedy to w trakcie agresywnej próby przejęcia wiślackich flag przez awanturników z Bielska-Białej, Sosnowca i stolicy, tragicznie zginął jeden z mężczyzn.

Od czasu tamtej śmierci pierwszoligowe zespoły regularnie blokowały wpuszczanie krakowskiej społeczności. Najczęstszą wymówką działaczy były nagłe naprawy infrastruktury stadionu. Ten powszechny proceder został zahamowany dopiero przez potężną sankcję dla wrocławskiego Śląska, który za podobną odmowę zapłacił okrągły milion złotych. W przypadku warszawian, jak widać po piątkowych decyzjach, taryfikator kar jest już drastycznie obniżony.