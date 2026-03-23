Polska – Albania: Czy są jeszcze bilety na mecz w barażach o MŚ 2026?

Spotkanie barażowe Polska - Albania o awans na mistrzostwa świata 2026 przyciąga potężną uwagę sympatyków futbolu.

Dystrybucja wejściówek rozpoczęła się 4 marca , natomiast zdecydowana większość dostępnych biletów błyskawicznie znalazła nabywców.

, natomiast zdecydowana większość dostępnych biletów błyskawicznie znalazła nabywców. W oficjalnych kanałach brakuje wolnych miejsc, chociaż nadal warto monitorować witryny oferujące pojedyncze zwroty lub odsprzedaż.

Sprzedaż biletów na mecz Polska - Albania. Harmonogram dystrybucji

Barażowy mecz Polska - Albania zostanie rozegrany w czwartek 26 marca na PGE Narodowym. Użytkownicy posiadający aplikację InPost Mobile mogli skorzystać ze specjalnej przedsprzedaży trwającej od 4 do 6 marca 2026 roku. Powszechna dystrybucja za pośrednictwem serwisu Łączy Nas Piłka wystartowała z kolei 9 marca o godzinie 10 rano. Ogromny popyt sprawił, że bilety na liczne sektory rozeszły się błyskawicznie. Pojedyncze wejściówki mogą jednak systematycznie wracać do puli z powodu nieopłaconych w ciągu sześciu godzin rezerwacji.

Gdzie szukać biletów na mecz Polska - Albania? Aktualna dostępność

W celu zweryfikowania dostępności wejściówek na starcie Polska - Albania należy odwiedzić oficjalny portal bilety.laczynaspilka.pl. Warunkiem koniecznym do przeglądania ofert jest posiadanie aktywnego konta oraz zalogowanie się do systemu. Taka procedura pozwala na bieżąco monitorować sytuację na poszczególnych sektorach stadionu podczas tego kluczowego starcia reprezentacji.

Cennik wejściówek. Ile kosztują bilety na mecz Polska - Albania?

Koszty zakupu kart wstępu na starcie Polska - Albania startowały od kwoty 100 złotych za miejsce w sektorze rodzinnym, przy czym bilet dla dziecka poniżej dwunastego roku życia kosztował 60 złotych. Poniżej prezentujemy kompletne zestawienie opłat za poszczególne pule:

Kategoria pierwsza – 240 złotych

Kategoria druga – 180 złotych

Kategoria trzecia – 120 złotych

Pakiet rodzinny obejmujący opiekuna oraz dziecko do dwunastu lat – odpowiednio 100 złotych i 60 złotych

Miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich asystentów – 90 złotych

Oferty biznesowe VIP – ceny rozpoczynające się od 1800 złotych netto

Czy są jeszcze bilety na mecz Polska - Albania? Szanse dla kibiców

Obecnie oficjalnie nie ma już biletów na mecz Polska - Albania w normalnej sprzedaży, ale sytuacja jest dynamiczna. Na portalach typu AleBilet, viagogo czy Ticombo pojawiają się pojedyncze oferty od osób odsprzedających wejściówki – ale ceny są tam znacznie wyższe (często 400–2000+ zł). Na ten moment komplet 58 000 miejsc na PGE Narodowym jest już zajęty. Jeśli nie udało ci się kupić biletu w oficjalnej sprzedaży, pozostaje śledzić odsprzedaż (uwaga na oszustwa!) albo oglądać transmisję w telewizji i kibicować Biało-Czerwonym przed ekranem.

Jan Tomaszewski ostro o zespole Igi Świątek. Komentuje też powołania Urbana