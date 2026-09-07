Pogoń Szczecin remisuje z Wisłą Płock. Zobacz przebieg spotkania Ekstraklasy

Kto strzelił bramki w Szczecinie?

Pierwsza połowa spotkania nie przyniosła trafień, a obie drużyny schodziły na przerwę przy bezbramkowym remisie. Wynik meczu otworzył Jan Biegański, który w 52. minucie dał prowadzenie ekipie gospodarzy. Zgromadzeni w liczbie ponad dwunastu tysięcy kibice liczyli na kolejne bramki dla swojej drużyny. Radość miejscowych fanów nie trwała jednak długo.

Zaledwie sześć minut po stracie gola goście odpowiedzieli skutecznym atakiem. W 58. minucie do siatki trafił Marcus Haglind-Sangre, ustalając ostateczny rezultat na 1:1. Sędzia Łukasz Kuźma z Białegostoku napomniał żółtymi kartkami Patryka Dziczka i Valentina Cojocaru z Pogoni. W zespole gości ukarani zostali Sidnei Tavares, Marcus Haglind-Sangre oraz Patryk Kun.

Jakie składy zaprezentowały obie drużyny?

Gospodarze rozpoczęli zawody w mocnym ustawieniu taktycznym. Dostępu do bramki szczecińskiej drużyny strzegł Valentin Cojocaru, a w defensywie wspierali go Hussein Ali, Dimitris Keramitsis, Lukas Willen i Benjamin Mendy. W drugiej połowie na boisku pojawili się zmiennicy, tacy jak Attila Szalai, Kellyn Acosta czy Jean-Pierre Nsame. Linię ataku Pogoni uzupełniał Paul Mukairu.

Drużyna z Płocka również postawiła na sprawdzone nazwiska w walce o ligowe punkty. W bramce zespołu gości wystąpił Rafał Leszczyński, przed którym operowali między innymi Marcin Kamiński, Afonso Silva oraz Żan Rogelj. W trakcie spotkania na murawie zameldowali się również Olaf Kobacki i Marcin Kościelecki. Podział punktów w pełni odzwierciedlał przebieg boiskowych wydarzeń.