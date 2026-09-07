Iga Świątek pożegnała się z US Open. Spięcie z dziennikarzem na konferencji

Iga Świątek straciła prowadzenie w pierwszym secie z Qinwen Zheng

Mecz z Qinwen Zheng zaczął się dla Polki w wymarzony sposób. Liderka rankingu w zaledwie kilkanaście minut wypracowała sobie ogromną przewagę. Wydawało się, że Iga Świątek gładko wygra pierwszego seta po tym jak prowadziła już 5:0, ale wtedy doszło do nagłego przestoju w jej grze. Ostatecznie zawodniczka z Chin zapisała na swoim koncie siedem kolejnych gemów i zwyciężyła w otwierającej partii.

Iga Swiatek in press after her loss to Qinwen Zheng:"More specifically about the first set, having been up 5 love and bouncing back from that.. how do you think you'll go about internalizing that and growing from it?""It's just one match, like.... try to play the same way as… pic.twitter.com/sYQ9dmKWKE— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2026

Iga Świątek tłumaczy przyczyny porażki na US Open

Przedstawiciele mediów na pomeczowej konferencji drążyli temat, dopytując, czy to właśnie stres wpłynął na nagłą utratę skuteczności. Z perspektywy Świątek problem leżał jednak zupełnie gdzie indziej. Raszynianka przyznała, że nie czuła, aby to kwestie mentalne decydowały o porażce. Stwierdziła, że po prostu w pewnym momencie zaczęła grać niedokładnie, oddając pole rywalce. Zdaniem naszej reprezentantki, podczas gdy ona psuła proste uderzenia, to jej przeciwniczka wykorzystywała te potknięcia i przestała popełniać niewymuszone błędy.

Iga Świątek zdiagnozowała swoje problemy jako czysto techniczne, a nie psychologiczne. Liderka rankingu wprost przyznała, że tego dnia na korcie po prostu brakowało jej odpowiedniego wyczucia, przez co posyłane przez nią piłki nie trafiały w kort z wystarczającą dokładnością.

Reakcja Igi Świątek na pytanie o stratę przewagi

Prawdziwa polemika wywiązała się jednak przy kolejnym pytaniu. Jeden z dziennikarzy zagaił raszyniankę o to, jak zamierza poradzić sobie po tak dotkliwym zwrocie akcji w pierwszym secie i czy ma plan na to, jak przepracować w głowie to trudne doświadczenie.

Polka zareagowała z pewnym poirytowaniem, podkreślając, że przegrany set po wysokim prowadzeniu może zdarzyć się każdemu. Wyraziła również zdziwienie, że dziennikarz doszukuje się w tym czegoś niezwykłego. Świątek zapowiedziała chęć kontynuowania swojej normalnej pracy i odcięła się od sugestii, jakoby ta sytuacja wymagała specjalnego traktowania.

Porażka z Qinwen Zheng oznacza koniec występów Polaków w tegorocznej rywalizacji singlowej US Open. Z kolei reprezentantka Chin zapewniła sobie miejsce w ćwierćfinale, gdzie czeka ją pojedynek z lepszą z pary Naomi Osaka — Jelena Rybakina.