Pogoń Szczecin pokonuje Arkę Gdynia. Jakie kluczowe zmiany zadecydowały o wygranej?

Pogoń Szczecin – Arka Gdynia: Szybki gol Mukairu

Pogoń Szczecin odniosła swoje **pierwsze zwycięstwo w tym roku**, pokonując Arkę Gdynia 1:0. Decydująca bramka padła w piątej minucie spotkania w ramach Ekstraklasy piłkarskiej. Jej autorem był Paul Mukairu, który skutecznie wykorzystał sytuację podbramkową, zapewniając Portowcom prowadzenie.

Przed meczem trener Pogoni Thomas Thomasberg zapowiadał **istotne zmiany w składzie wyjściowym** w porównaniu z poprzednim spotkaniem. Słowa te znalazły odzwierciedlenie w wystawionej jedenastce Portowców. Na boisku pojawili się Karol Angielski w ataku, wracający do zdrowia Attila Szalai oraz debiutujący w ekstraklasie Kellyn Acosta, 58-krotny reprezentant USA.

Taktyczne roszady kluczem do sukcesu Pogoni?

Thomasberg był zmuszony do wprowadzenia korekt po **fatalnym stylu gry Portowców** w poprzednim meczu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Drużyna Arki Gdynia natomiast przystąpiła do spotkania w identycznym składzie wyjściowym, jak tydzień wcześniej w meczu z Legią Warszawa, zakończonym remisem 2:2. Decyzja trenera Arki wynikała prawdopodobnie z faktu, że to zmiennicy zaprzepaścili wówczas zwycięstwo.

Poza zmianami personalnymi, szkoleniowiec Pogoni **dokonał korekty w ustawieniu taktycznym**. Paul Mukairu został początkowo przesunięty z ataku na prawą pomoc, ale szybko zamienił się miejscami z Kamilem Grosickim. Ta właśnie roszada okazała się kluczowa, prowadząc do zdobycia prowadzenia przez Portowców w 5. minucie. Linus Wahlqvist uruchomił Grosickiego, który płasko zagrał w pole karne, a Mukairu skutecznie sfinalizował akcję.

Pogoń dominowała, Arka szukała szans

Gospodarze w pierwszej części meczu **zdecydowanie dominowali na boisku**, kontrolując przebieg gry i stwarzając zagrożenie. Mimo kilku kolejnych prób na podwyższenie wyniku, nie zdołali jednak ponownie trafić do siatki przeciwnika. Arka Gdynia w ciągu całych 45 minut oddała zaledwie trzy strzały w kierunku bramki Valentina Cojocaru, z których żaden nie był celny.

W drugiej odsłonie obraz gry nie uległ znaczącym zmianom, choć akcje gospodarzy stały się bardziej konkretne. W 60. minucie Karol Angielski miał doskonałą okazję na swoją pierwszą bramkę w barwach Pogoni, lecz jego strzał głową poleciał w środek bramki i **Damian Węglarz zdołał odbić piłkę**, utrzymując wynik.

Kluczowe interwencje i walka o wynik

Trzy minuty później, w 63. minucie, goście z Arki Gdynia stanęli przed **realną szansą na wyrównanie wyniku**. Uderzenie Kamila Jakubczyka zostało zablokowane w gąszczu nóg, a piłka trafiła do zaskoczonego Serafina Szoty. Ten, z pięciu metrów, posłał strzał obok Cojocaru, ale piłkę zmierzającą do bramki w ostatniej chwili zatrzymał Leonardo Koutris, ratując Pogoń.

W końcówce spotkania Portowcy mieli okazje, aby **uczynić swoje zwycięstwo bardziej okazałym**. Najpierw strzelał z dystansu Sam Greenwood, ale Damian Węglarz obronił jego uderzenie. Następnie, po kontrze, Benjamin Mendy oddał potężny strzał tuż nad poprzeczką. W doliczonym czasie gry Greenwood ponownie próbował szczęścia z rzutu wolnego, jednak tym razem przeniósł piłkę nad bramką. Pogoń Szczecin wygrała po raz pierwszy od 24 listopada, dzięki czemu nieco oddaliła się od strefy spadkowej, jednocześnie spychając do niej Arkę Gdynia.

