Kamil Stoch zamyka olimpijski rozdział. Jakie były kulisy drogi do legendy?

Kariera Kamila Stocha. Jakie były początki?

Kamil Stoch urodził się 25 maja 1987 roku w Zakopanem, a z nartami związał się już jako trzylatek. W wieku ośmiu lat zapisał się do klubu LKS Ząb, oddając tam swój pierwszy skok i od razu poczuł fascynację tą dyscypliną. Jego rodzinna miejscowość Ząb, jedna z najwyżej położonych w Polsce, wychowała także mistrza świata w biegach narciarskich Józefa Łuszczka, co tworzyło inspirujące środowisko sportowe. Niedaleko od rodziców Stocha mieszkał również znany skoczek Stanisław Bobak, co dodatkowo motywowało młodego Kamila.

Mając zaledwie dwanaście lat, Stoch zadebiutował na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, gdzie jako przedskoczek w zawodach Pucharu Świata w kombinacji norweskiej osiągnął imponujące 128 metrów. W 2003 roku awansował do reprezentacji seniorów, a 17 stycznia 2004 roku po raz pierwszy wystąpił w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem, zajmując 49. miejsce. W kolejnych latach, w 2004 i 2005 roku, wywalczył dwa srebrne medale mistrzostw świata juniorów w konkursach drużynowych. Pierwszy znaczący rezultat wśród seniorów, siódme miejsce w PŚ, osiągnął 11 lutego 2005 roku w Pragelato.

Pierwszy triumf Kamila Stocha w Pucharze Świata.

Pierwszy indywidualny sukces w konkursie Pucharu Świata Stoch odniósł 23 stycznia 2011 roku, zwyciężając na Wielkiej Krokwi. Został wtedy czwartym polskim skoczkiem, który wygrał zawody tej rangi, dołączając do grona takich legend jak Stanisław Bobak, Piotr Fijas oraz Adam Małysz. Ten triumf uczynił go naturalnym kandydatem na następcę „Orła z Wisły”, który powoli kończył swoją karierę. Jego występ zwiastował nadejście nowej ery w polskich skokach narciarskich, pełnej nadziei i oczekiwań.

Po triumfie w Zakopanem szybko nadeszły kolejne zwycięstwa w Klingenthal i Planicy, gdzie Adam Małysz po raz ostatni rywalizował w oficjalnych zawodach, zajmując wtedy trzecie miejsce. Słoweński mamut stał się miejscem symbolicznej zmiany warty w polskiej reprezentacji, kiedy to przed wejściem na podium ubrany w góralski strój Stoch zatańczył zbójnickiego. Następnie z szacunkiem zdjął kapelusz i ukłonił się przed odchodzącym Małyszem, co było gestem pełnym uznania. W sezonie 2012/13 Stoch zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ, a w lutym 2013 roku w Predazzo został mistrzem świata.

"Kiedyś ojciec powiedział mi, że trzeba sto razy przegrać, by raz wygrać. Spełniło się. Dziękuję tato" - powiedział tuż po skoku, który zapewnił mu złoty medal.

Złote medale olimpijskie Kamila Stocha.

Sezon 2013/14 okazał się dla Kamila Stocha wyjątkowo świetny, przynosząc mu dwa złote medale olimpijskie oraz triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, co potwierdziło jego dominację. Dwa kolejne sezony – 2014/15 i 2015/16 – były mniej udane, gdzie zajął odpowiednio dziewiąte i dwudzieste drugie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ, choć w tym drugim był i tak najlepszy z Polaków. W 2015 roku wywalczył brązowy medal mistrzostw świata w drużynie, powtarzając ten sukces z MŚ 2013. W 2017 roku wraz z kolegami cieszył się ze złota podczas mistrzostw globu w Lahti oraz pierwszego w historii zwycięstwa w końcowej klasyfikacji Pucharu Narodów, co podkreśliło siłę polskiej drużyny.

Sezon 2017/18 był pełen sukcesów, a jego zwieńczeniem było trzecie mistrzostwo olimpijskie w Pjongczangu. Stoch dołączył wtedy do ekskluzywnego grona polskich sportowców z trzema złotymi medalami igrzysk, obok Ireny Szewińskiej, Roberta Korzeniowskiego i Anity Włodarczyk, co stanowiło niezaprzeczalne potwierdzenie jego wielkości. W Korei wywalczył również razem z reprezentacją brąz, który był pierwszym w historii medalem imprezy tej rangi dla biało-czerwonych w drużynie. W tym samym sezonie po raz drugi zdobył Kryształową Kulę, a także stanął na podium mistrzostw świata w lotach, zdobywając indywidualne srebro i drużynowy brąz.

Rekordy Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni.

W 2019 roku Kamil Stoch cieszył się ze srebrnego medalu mistrzostw świata w Seefeld, a kolejny rok przyniósł mu brąz z drużyną w mistrzostwach świata w lotach, co świadczyło o jego ciągłej obecności w światowej czołówce. Łącznie wygrał 39 konkursów Pucharu Świata, a na podium zawodów cyklu stanął 80 razy w całej swojej imponującej karierze. Stoch jest jednym z zaledwie sześciu skoczków, którzy mają przynajmniej trzy triumfy w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni, gdzie rekordzistą jest Fin Janne Ahonen z pięcioma zwycięstwami. Polakowi w sezonie 2017/18 udało się wygrać wszystkie cztery konkursy tego turnieju, co wcześniej osiągnęli tylko Niemiec Sven Hannawald (2001/02) oraz Japończyk Ryoyu Kobayashi (2018/19).

Ostatnie znaczące sukcesy Stoch odnosił jednak dość dawno, bo w 2021 roku, kiedy po raz ostatni wygrał konkurs Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. Triumfował także w Turnieju Czterech Skoczni oraz zdobył brąz mistrzostw świata w drużynie, zamykając tym samym bardzo owocny okres w swojej karierze. W kolejnych latach nie stanął już ani razu na podium indywidualnych zawodów, choć był bliski tego podczas igrzysk w Pekinie w 2022 roku, gdzie uplasował się na czwartej pozycji na dużej skoczni i szóstej na obiekcie normalnym, a także szósty był w drużynie mężczyzn i mieszanej. Igrzyska 2026 w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo, gdzie skoczkowie rywalizowali w Predazzo, nie były dla niego udane, zajął tam 38. miejsce na normalnej i 21. na dużej skoczni.

Ostatnie igrzyska olimpijskie Kamila Stocha.

Występy w Predazzo w ramach igrzysk 2026 okazały się jego 12. indywidualnymi zawodami olimpijskimi i - jak się okazało - ostatnimi, bowiem w konkursie duetów wystąpią Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Stoch, jak sam wielokrotnie podkreślał w wywiadach, był dzieckiem pełnym energii, która na skoczni eksplodowała, a przydomek „rakieta” idealnie do niego przylgnął. Później jeden z serwismenów podpisał jego narty „Rakieta z Zębu”, co na dobre utrwaliło to charakterystyczne określenie zwycięzcy trzech edycji Turnieju Czterech Skoczni. Stoch jest także kolejnym utytułowanym absolwentem Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, gdzie uczyli się m.in. Justyna Kowalczyk i Krystyna Guzik.

W 2012 roku Stoch uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego, kończąc krakowską AWF, a jego wielką pasją są szybowce, co pokazuje różnorodność jego zainteresowań poza sportem. Jesienią 2014 roku współzałożył klub narciarski KS Eve-nement Zakopane, gdzie prowadzona jest szkółka dla młodych skoczków, dbając o przyszłość dyscypliny. Trzy lata później otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Proszowice, skąd pochodzi jego żona Ewa, co świadczy o jego uznaniu również poza światem sportu. O następcę Stocha w skokach narciarskich nie trzeba się martwić, gdyż w tegorocznych igrzyskach olimpijskich 19-letni Kacper Tomasiak zdobył indywidualnie srebro na normalnym i brąz na dużym obiekcie, zwiastując nowy rozdział w polskim narciarstwie.

