Plejada gwiazd na gali Nagrody Mariusza Waltera. Szpakowski i Dowbor skradli show na ściance

Ekskluzywne wydarzenia tego typu zawsze przyciągają uwagę opinii publicznej, gdyż wstęp na nie mają jedynie wybrani przedstawiciele elit. Tym razem śmietanka towarzyska świata mediów spotkała się w Muzeum Polin w Warszawie, by uczestniczyć w ceremonii wręczenia Nagrody Mariusza Waltera. Na liście obecności nie zabrakło wielkich nazwisk: Dariusza Szpakowskiego, który pozował do zdjęć u boku Katarzyny Dowbor, a także Grażyny Szapołowskiej czy Włodzimierza Szaranowicza. Wśród zaproszonych dostrzeżono również Monikę Olejnik, Piotra Kraśkę oraz Jana Urbana, który swoją elegancją i klasą przyciągał obiektywy fotoreporterów. Szczególne zainteresowanie budził duet legend Telewizji Polskiej – Szpakowski i Dowbor ewidentnie doskonale czuli się w swoim towarzystwie.

Jak przystało na prawdziwą ikonę polskiej kinematografii, Grażyna Szapołowska zaprezentowała się niezwykle stylowo podczas tego elitarnego wieczoru. Uwagę zgromadzonych zwrócił również Włodzimierz Szaranowicz, który po dłuższej nieobecności zdecydował się na udział w kolejnym już oficjalnym wyjściu. Słynny komentator sportowy, mimo walki z chorobą Parkinsona, prezentował znakomitą dyspozycję i angażował się w dyskusje z pozostałymi gośćmi wydarzenia.

Plebiscyt, którego finałem jest wręczenie wyróżnień imienia Mariusza Waltera, zainaugurowano w 2024 roku, a statuetki trafiają do twórców mających istotny wpływ na kształt rodzimych mediów. Rolę gospodarzy tegorocznej uroczystości pełnili Grażyna Torbicka oraz Piotr Kraśko. Najważniejszy tytuł Osobowości Medialnej Roku przypadł w udziale Arlecie Zalewskiej, dziennikarce związanej z redakcją „Faktów” TVN.

