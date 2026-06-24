Piłkarskie mistrzostwa świata. Wyjątkowy jubileusz chorwackiego pomocnika

Luka Modrić przechodzi do historii

Luka Modrić wystąpił w spotkaniu reprezentacji Chorwacji z Panamą, które zakończyło się zwycięstwem europejskiej drużyny 1:0. Dla tego utytułowanego zawodnika był to już dwudziesty pierwszy mecz rozegrany w piłkarskich mistrzostwach świata. Spotkanie to miało dla niego podwójne znaczenie pod względem historycznych statystyk. Rozgrywający zaliczył bowiem jednocześnie swój dwusetny oficjalny występ w narodowych barwach. Tym samym potwierdził swoją niesamowitą długowieczność i kluczową rolę w zespole prowadzonym przez selekcjonera.

Wynik chorwackiego pomocnika budzi ogromny szacunek, jednak nie daje mu jeszcze miana absolutnego lidera wszech czasów. Rekordzistą pod względem łącznej liczby występów w mistrzostwach świata pozostaje niezmiennie Lionel Messi. Argentyński napastnik zgromadził na swoim koncie aż dwadzieścia osiem rozegranych spotkań w turniejach najwyższej rangi. Obecny lider klasyfikacji bierze udział również w tegorocznej edycji piłkarskich zmagań. Dogonienie gracza z Ameryki Południowej będzie niezwykle trudnym wyzwaniem dla kolejnych pokoleń piłkarzy.

Kto zagrał najwięcej razy w turnieju?

Statystyki wybitnego chorwackiego zawodnika na najważniejszej piłkarskiej imprezie globu naturalnie nasuwają skojarzenia z osiągnięciami reprezentantów Polski. W historycznej czołówce tego prestiżowego zestawienia wszech czasów znajduje się dwóch wybitnych Biało-Czerwonych. Pierwszym z nich jest Władysław Żmuda, który może pochwalić się dokładnie takim samym dorobkiem co Chorwat. Słynny polski obrońca zaliczył mianowicie dwadzieścia jeden oficjalnych spotkań w ramach finałów mistrzostw świata. Przez wiele lat stanowił on prawdziwą opokę linii defensywnej polskiej kadry narodowej.

Zaraz za plecami legendarnego obrońcy plasuje się inna wielka postać polskiego i światowego futbolu. Król strzelców turnieju z dawnych lat, Grzegorz Lato, rozegrał na mistrzostwach świata zaledwie o jeden mecz mniej od swojego kolegi z boiska. Znakomity polski napastnik wystąpił łącznie w dwudziestu spotkaniach o tak dużej stawce. Jego wieloletnia skuteczność oraz niezawodność znacząco przyczyniły się do sukcesów polskiej drużyny narodowej. Obecność Luki Modricia w tym gronie najlepiej świadczy o skali jego wspaniałej kariery.