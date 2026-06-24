MŚ 2026. Jak Panama straciła szanse na awans?

Zwycięstwo Chorwatów w mistrzostwach świata

W spotkaniu fazy grupowej piłkarskich MŚ 2026 reprezentacja Chorwacji pokonała Panamę 1:0. Mecz rozegrano na stadionie w Toronto w obecności 43 036 kibiców. Głównym arbitrem tego starcia był gaboński sędzia Pierre Atcho. Pierwsza połowa spotkania nie zachwyciła, ponieważ żadna z rywalizujących drużyn nie zdołała oddać ani jednego celnego strzału.

Przełom nastąpił w 54. minucie dość wolno toczącej się rywalizacji. Josip Stanisić precyzyjnie dośrodkował z prawej strony w pole karne rywali. Wprowadzony na boisko po przerwie Ante Budimir strzałem z kilku metrów umieścił piłkę w siatce. Chwilę później Marco Pasalić z Orlando City zmarnował doskonałą sytuację sam na sam, próbując nieudolnie przelobować bramkarza po udanym kontrataku.

Jak wygląda tabela grupy L?

Zespół z Ameryki Środkowej po raz drugi uczestniczy w globalnym czempionacie. Cztery lata temu w Katarze drużyna ta również zanotowała serię porażek w fazie grupowej. Wcześniej Panamczycy ulegli Ghanie 0:1, tracąc bramkę w doliczonym czasie gry, co ostatecznie przekreśliło ich szanse awansu do kolejnej rundy turnieju. Żółte kartki w spotkaniu otrzymali Yoel Barcenas z Panamy oraz Petar Sucić z Chorwacji.

W innym meczu tej grupy reprezentacja Anglii bezbramkowo zremisowała z Ghaną. Obecnie w tabeli prowadzą Anglicy i Ghańczycy, mając na koncie po cztery punkty, podczas gdy Chorwacja zgromadziła łącznie trzy oczka. Ostatnia kolejka spotkań w grupie L zaplanowana została na 27 czerwca. O godzinie 23.00 Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja zagra o bezpośredni awans z Ghaną.