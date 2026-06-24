Draft NBA. Znamy wybór Washington Wizards z pierwszym numerem

Kto został wybrany z pierwszym numerem w drafcie NBA?

Mający 19 lat AJ Dybantsa z Uniwersytetu Brighama Younga został wybrany z pierwszym numerem w drafcie NBA. Po utalentowanego koszykarza sięgnęli działacze drużyny Washington Wizards. Ekipa z Waszyngtonu dokonała wyboru z najwyższym numerem po raz pierwszy od 2010 roku. Z kolei z drugą pozycją przedstawiciele Utah Jazz pozyskali Darryna Petersona. Ten 19-letni rozgrywający występował wcześniej w barwach Uniwersytetu Kansas.

Washington Wizards przystępowali do losowania po niezwykle trudnym sezonie. Zespół z amerykańskiej stolicy odniósł zaledwie 17 zwycięstw w 82 rozegranych meczach. „Czarodzieje” okazali się tym samym najgorszą drużyną całych rozgrywek. Zgodnie z zasadami ligi, ich szanse na wygranie loterii wynosiły dokładnie 14 procent. Identyczne prawdopodobieństwo posiadały również ekipy Indiana Pacers oraz Brooklyn Nets.

Kogo wybrali włodarze drużyny Memphis Grizzlies?

Z trzecim numerem w tegorocznym naborze Memphis Grizzlies wybrali skrzydłowego Camerona Boozera. Jest to perspektywiczny zawodnik, który reprezentował barwy uczelni Duke. Młody sportowiec posiada bogate koszykarskie tradycje w swojej rodzinie. Jest on bowiem synem Carlosa Boozera, byłego gracza występującego na parkietach ligi NBA. W ten sposób poznaliśmy pełną pierwszą trójkę naboru do najważniejszych rozgrywek w Stanach Zjednoczonych.

Przed draftem najsłabsze drużyny sezonu zasadniczego miały zagwarantowane największe szanse na wysokie pozycje w loterii. Zespół Indiana Pacers zakończył rozgrywki z dorobkiem 19 zwycięstw i 63 porażek. Z kolei koszykarze Brooklyn Nets zanotowali bilans 20 wygranych przy 62 przegranych spotkaniach. Ostatecznie to władze Washington Wizards mogły cieszyć się z pierwszego wyboru i możliwości sprowadzenia Dybantsy. Wybór ten stanowi fundament do budowy nowej drużyny na kolejne sezony.