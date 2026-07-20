Piłkarskie mistrzostwa świata i historyczne statystyki. Kto najczęściej wchodził do najlepszej czwórki

Niemcy i Brazylia na czele zestawienia

Zmagania w ramach najważniejszego turnieju globu od lat dostarczają kibicom ogromnych emocji. Piłkarskie mistrzostwa świata to rozgrywki, w których regularność osiągania dobrych wyników jest niezwykle trudna. Niemcy najczęściej w całej historii kończyli rywalizację w czołowej czwórce. Nasi zachodni sąsiedzi dokonali tej sztuki aż trzynastokrotnie. Potwierdza to ich niesamowitą konsekwencję na najważniejszych imprezach w minionych dziesięcioleciach.

Drugie miejsce w tym elitarnym zestawieniu zajmuje inna potęga futbolu z wielkimi tradycjami. Reprezentacja Brazylii dokonała tego dokładnie jedenaście razy w historii swoich startów. Ekipa z Ameryki Południowej od zawsze uchodzi za jednego z głównych faworytów każdego turnieju. Awans do strefy medalowej w ich przypadku zawsze jest traktowany jako plan minimum. Te dwie nacje wyraźnie odstają od reszty stawki pod względem absolutnej regularności.

Jakie sukcesy odniosła reprezentacja Polski?

W historycznym zestawieniu najlepszych drużyn globu znajduje się również ważny polski akcent. Reprezentacja Polski uplasowała się w czołowej czwórce dokładnie dwa razy w historii swoich występów. Pierwszy taki przypadek miał miejsce w 1974 roku. Wówczas turniej odbywał się na boiskach w Republice Federalnej Niemiec. Biało-czerwoni zaprezentowali się tam z doskonałej strony i ostatecznie zajęli trzecie miejsce.

Drugi wielki sukces naszego zespołu narodowego nadszedł niespełna dekadę później. W 1982 roku w Hiszpanii polska kadra ponownie stanęła na najniższym stopniu podium. Do dzisiaj są to absolutnie największe osiągnięcia w historii występów biało-czerwonych na mundialach. Wywalczenie medali w obu tych turniejach na stałe zapisało się w annałach rodzimego sportu. Obecnie kibice wciąż czekają na skuteczne nawiązanie do tamtych wspaniałych lat.