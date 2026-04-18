Piłkarki Polski przegrały z Irlandią w eliminacjach MŚ 2027. Czy porażka przekreśla szanse Biało-Czerwonych?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-18 18:15

Reprezentacja Polski piłkarek poniosła porażkę w Dublinie, ulegając Irlandii 0:1 w ramach 4. kolejki dywizji A Ligi Narodów, co jednocześnie liczyło się do eliminacji mistrzostw świata 2027. Wynik meczu Polska-Irlandia budzi pytania o dalsze perspektywy w zmaganiach o awans, szczególnie że w grupie czeka jeszcze na rozstrzygnięcie ważny mecz pomiędzy Francją a Holandią. Czy polskie piłkarki zdołają odwrócić losy eliminacji?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Porażka Polski w Dublinie

Piłkarki reprezentacji Polski zmierzyły się z Irlandią w Dublinie, gdzie musiały uznać wyższość rywalek, przegrywając spotkanie wynikiem 0:1. Jedyna bramka padła w 41. minucie meczu, a jej autorką była Marissa Sheva, zapewniając gospodyniom zwycięstwo jeszcze przed przerwą. Pierwsza połowa zakończyła się jednobramkowym prowadzeniem Irlandii.

Mecz był częścią 4. kolejki dywizji A Ligi Narodów, a jednocześnie miał znaczenie dla eliminacji mistrzostw świata 2027. Spotkanie było zacięte, o czym świadczyły również przyznane kartki. Żółte kartki otrzymały zawodniczki Irlandii: Denise O'Sullivan i Emily Murphy, natomiast w zespole Polski napomniana została Martyna Wiankowska. Sędzią głównym tego starcia była Aleksandra Cesen ze Słowenii.

Co oznacza wynik dla eliminacji MŚ 2027?

Przegrana z Irlandią 0:1 w 4. kolejce Ligi Narodów i eliminacji mistrzostw świata 2027 stanowi wyzwanie dla ambicji polskich piłkarek. Każdy punkt w grupie jest kluczowy w walce o kwalifikację do prestiżowego turnieju. Analiza dotychczasowych spotkań i pozostałych meczów będzie determinować końcowe miejsce Polski.

W tej samej grupie, tego samego dnia, odbył się jeszcze jeden ważny mecz. Francja podejmowała Holandię, a wynik tego starcia miał wpływ na układ sił w tabeli. Każde rozstrzygnięcie w dywizji A Ligi Narodów ma bezpośrednie przełożenie na pozycję w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2027, co zwiększa stawkę każdego kolejnego spotkania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.