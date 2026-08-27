Paige Spiranac uczy gotować. Golfistka wywołała poruszenie swoim strojem

Paige Spiranac postanowiła na chwilę odłożyć kije sportowe i zamiast prezentować prawidłową postawę na polu golfowym, przeniosła się do domowej kuchni. Z racji zbliżającego się końca sezonu, 33-latka zaoferowała swoim obserwatorom kulinarną niespodziankę. W opublikowanym materiale wideo zdradziła tajniki autorskiego przepisu na jogurt, sprawnie operując miską oraz łyżką.

Podczas nagrania była sportsmenka zaprezentowała się w obcisłym sportowym biustonoszu oraz krótkich, niebieskich spodenkach treningowych. Zrezygnowała z mocnego makijażu, stawiając na naturalny wygląd i swobodnie rozpuszczone włosy. Taka stylizacja sprawiła, że uwaga wielu internautów całkowicie uciekła od spraw kulinarnych. W sekcji komentarzy jeden z fanów napisał wprost: „Przepraszam, nie mogłem się skupić. O czym ona mówiła?”.

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Paige Spiranac zrezygnowała z gry w golfa. Wolała internet

Paige Spiranac w dzieciństwie uprawiała gimnastykę, jednak poważny uraz kolana w wieku 12 lat wymusił na niej zmianę dyscypliny na golfa. Nowa droga okazała się strzałem w dziesiątkę, bo zawodniczka szybko sięgała po młodzieżowe trofea i otrzymała stypendium pozwalające na występy w pierwszej dywizji NCAA. Pierwszy profesjonalny triumf zaliczyła w 2016 roku, ale surowe oceny ze strony tradycjonalistycznego środowiska golfowego skutecznie zniechęciły ją do dalszej gry. Po odejściu z profesjonalnego sportu zajęła się wyłącznie działalnością w mediach społecznościowych.