Orlen Zastal pokonuje Legię w szóstym meczu finału. Zobacz niezwykłą końcówkę

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-19 23:15

Koszykarze Orlen Zastalu Zielona Góra pokonali Legię Warszawa 76:74 w szóstym meczu finałowym Energa Basket Ligi. Stan rywalizacji wynosi 3-3, a o losach mistrzostwa zadecyduje siódme spotkanie w Warszawie.

Ręce koszykarza wykonującego rzut do kosza podczas meczu Energa Basket Ligi. Piłka wylatuje z rąk zawodnika w kierunku obręczy, parkiet boiska w tle, co oddaje dramaturgię finałowego starcia Orlen Zastalu z Legią, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dłonie koszykarza kierują piłkę do kosza na tle parkietu hali sportowej.

Dramatyczna końcówka meczu Orlen Zastal – Legia

Szósty mecz finałowej rywalizacji pomiędzy Orlen Zastalem Zielona Góra a Legią Warszawa przyniósł ogromne emocje. Ostatecznie to gospodarze triumfowali 76:74, doprowadzając do remisu w serii play off. Stan rywalizacji wynosi obecnie 3-3, a mistrzowski tytuł rozstrzygnie się w stolicy.

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli Chavaughn Lewis (18 pkt) oraz Conley Garrison (17 pkt). Wśród warszawian najskuteczniejszy był Carl Ponsar, który rzucił 15 punktów, a wspierał go Dominic Brewton z dorobkiem 14 oczek.

Garrison bohaterem ostatniej akcji w Zielonej Górze

O losach spotkania zadecydowały ostatnie sekundy czwartej kwarty, gdy Legia prowadziła 74:73. Piłkę z autu wprowadzał Andrzej Mazurczak, podając do Conleya Garrisona. Amerykanin oddał skuteczny rzut za trzy punkty na zaledwie sekundę przed końcową syreną.

Ten rzut zapewnił zielonogórzanom zwycięstwo 76:74 i przedłużył ich szanse na mistrzostwo. Decydujące siódme spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 19:00 w Warszawie. Zwycięzca tego starcia zdobędzie złote medale mistrzostw Polski.