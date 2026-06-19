Orlen Zastal pokonuje Legię w szóstym meczu finału. Zobacz niezwykłą końcówkę

Dramatyczna końcówka meczu Orlen Zastal – Legia

Szósty mecz finałowej rywalizacji pomiędzy Orlen Zastalem Zielona Góra a Legią Warszawa przyniósł ogromne emocje. Ostatecznie to gospodarze triumfowali 76:74, doprowadzając do remisu w serii play off. Stan rywalizacji wynosi obecnie 3-3, a mistrzowski tytuł rozstrzygnie się w stolicy.

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli Chavaughn Lewis (18 pkt) oraz Conley Garrison (17 pkt). Wśród warszawian najskuteczniejszy był Carl Ponsar, który rzucił 15 punktów, a wspierał go Dominic Brewton z dorobkiem 14 oczek.

Garrison bohaterem ostatniej akcji w Zielonej Górze

O losach spotkania zadecydowały ostatnie sekundy czwartej kwarty, gdy Legia prowadziła 74:73. Piłkę z autu wprowadzał Andrzej Mazurczak, podając do Conleya Garrisona. Amerykanin oddał skuteczny rzut za trzy punkty na zaledwie sekundę przed końcową syreną.

Ten rzut zapewnił zielonogórzanom zwycięstwo 76:74 i przedłużył ich szanse na mistrzostwo. Decydujące siódme spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 19:00 w Warszawie. Zwycięzca tego starcia zdobędzie złote medale mistrzostw Polski.