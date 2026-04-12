Orlen Oil Motor Lublin triumfuje w Ekstralidze. Kto poprowadził zespół do tak wysokiego zwycięstwa nad Pres Grupą Deweloperską Toruń?

Zwycięstwo Orlen Oil Motor Lublin w Ekstralidze

Orlen Oil Motor Lublin zdominował mecz Ekstraligi żużlowej, pokonując Pres Grupę Deweloperską Toruń wynikiem 56:34. Spotkanie odbyło się na torze gospodarzy, gdzie lubelski zespół zaprezentował wyjątkowo mocną postawę. Przebieg rywalizacji wskazywał na wyraźną przewagę gospodarzy już od początkowych wyścigów.

Wśród zawodników Motoru Lublin wyróżnili się Bartosz Zmarzlik oraz Kacper Woryna, którzy zdobyli po 12 punktów, będąc liderami punktowymi swojej drużyny. Ich skuteczne występy były kluczowe dla osiągnięcia tak wysokiego wyniku. Bartosz Bańbor również znacząco przyczynił się do sukcesu, dokładając 9 punktów do puli zespołu.

Kto wyróżnił się w składzie Pres Grupa Deweloperska Toruń?

W zespole Pres Grupa Deweloperska Toruń najlepszym zawodnikiem był Robert Lambert, który zdobył 12 punktów. Mimo jego starań, goście nie byli w stanie dorównać dynamice lubelskiej drużyny. Mikkel Michelsen dołożył do dorobku toruńskiej drużyny solidne 8 punktów, pokazując swoją klasę.

Emil Sajfutdinow i Patryk Dudek uzyskali po 6 punktów każdy, jednak to nie wystarczyło, aby odwrócić losy meczu. Spotkanie na stadionie Motoru Lublin zgromadziło około 10 tysięcy widzów, którzy byli świadkami zaciętej rywalizacji na torze. Sędzią głównym zawodów był Krzysztof Meyze ze Wtelna. Bartosz Zmarzlik ustanowił także najlepszy czas dnia – 65,70 sekundy, w 3. wyścigu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.