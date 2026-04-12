Euro Cup piłkarek ręcznych. Czy Polska miała szanse na Final Four?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-12 21:15

Polskie piłkarki ręczne zakończyły zmagania w Euro Cup po ostatniej kolejce rozgrywek grupowych. Porażka z Rumunkami przekreśliła ich nadzieje na awans do wrześniowego turnieju finałowego Euro Cup, który wyłoni zwycięzcę. Znamy już cztery zespoły, które zmierzą się w Final Four, ale co dokładnie zadecydowało o braku kwalifikacji Polek?

Euro Cup piłkarek ręcznyc.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie widoczne są rozstawione nogi zawodnika w czarnych spodenkach z szarym obszyciem, czarnych getrach z białymi szewronami i białych butach sportowych z jasnoniebieskimi podeszwami. Pomiędzy nogami, na dalszym planie, znajduje się rozmyta postać bramkarza w czarnym stroju z białym numerem "14" na plecach, stojąca przed siatką bramki. Po lewej stronie, nad podłogą, widać piłkę o biało-niebiesko-czerwonym wzorze, wyglądającą na lecącą. Cała akcja rozgrywa się na niebieskim boisku, z białymi liniami, na tle niebieskiej ściany i białej siatki bramki.

Polska w Euro Cup: analiza występu

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet zakończyła udział w rozgrywkach EHF Euro Cup 2026 bez awansu do turnieju finałowego. Kluczowym momentem okazała się ostatnia kolejka fazy grupowej, gdzie Polki zmierzyły się z zespołem Rumunii. Spotkanie to zakończyło się porażką polskich piłkarek ręcznych wynikiem 34:38.

Wynik ten oznaczał, że biało-czerwone nie zdołały znaleźć się wśród najlepszych drużyn, które powalczą o trofeum. Euro Cup 2026 to rozgrywki, które towarzyszyły kwalifikacjom do tegorocznych Mistrzostw Europy, integrując organizatorów oraz medalistów poprzedniego kontynentalnego czempionatu.

Kto zagra w turnieju finałowym Euro Cup?

Do wrześniowego turnieju finałowego Euro Cup awansowały cztery najlepsze drużyny, które wyłoniono z poszczególnych grup. W skład Final Four weszły reprezentacje Norwegii, Danii, Węgier oraz Rumunii. Te zespoły zmierzą się w decydującej fazie rozgrywek.

Zasady Euro Cup zakładały, że awans do kolejnego etapu uzyskiwały po dwie czołowe drużyny z każdej grupy. W ramach półfinałów turnieju finałowego zaplanowano dwa emocjonujące pojedynki: Norwegia zmierzy się z Węgrami, natomiast Dania stanie naprzeciwko Rumunii. Zwycięzcy tych spotkań zagrają o końcowy triumf, a pokonani o trzecie miejsce w całej imprezie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.