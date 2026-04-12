Euro Cup piłkarek ręcznych. Czy Polska miała szanse na Final Four?

Polska w Euro Cup: analiza występu

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet zakończyła udział w rozgrywkach EHF Euro Cup 2026 bez awansu do turnieju finałowego. Kluczowym momentem okazała się ostatnia kolejka fazy grupowej, gdzie Polki zmierzyły się z zespołem Rumunii. Spotkanie to zakończyło się porażką polskich piłkarek ręcznych wynikiem 34:38.

Wynik ten oznaczał, że biało-czerwone nie zdołały znaleźć się wśród najlepszych drużyn, które powalczą o trofeum. Euro Cup 2026 to rozgrywki, które towarzyszyły kwalifikacjom do tegorocznych Mistrzostw Europy, integrując organizatorów oraz medalistów poprzedniego kontynentalnego czempionatu.

Kto zagra w turnieju finałowym Euro Cup?

Do wrześniowego turnieju finałowego Euro Cup awansowały cztery najlepsze drużyny, które wyłoniono z poszczególnych grup. W skład Final Four weszły reprezentacje Norwegii, Danii, Węgier oraz Rumunii. Te zespoły zmierzą się w decydującej fazie rozgrywek.

Zasady Euro Cup zakładały, że awans do kolejnego etapu uzyskiwały po dwie czołowe drużyny z każdej grupy. W ramach półfinałów turnieju finałowego zaplanowano dwa emocjonujące pojedynki: Norwegia zmierzy się z Węgrami, natomiast Dania stanie naprzeciwko Rumunii. Zwycięzcy tych spotkań zagrają o końcowy triumf, a pokonani o trzecie miejsce w całej imprezie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.