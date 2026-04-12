Ekstraklasa: Remis GKS Katowice z Lechem Poznań. Kto czuł niedosyt po emocjonującym meczu?

Remis GKS Katowice z Lechem Poznań i ocena Góraka

Spotkanie Ekstraklasy w stolicy Wielkopolski okazało się prawdziwym spektaklem, w którym GKS Katowice trzykrotnie obejmował prowadzenie. Lech Poznań za każdym razem zdołał jednak doprowadzić do wyrównania, co ostatecznie przypieczętowało sprawiedliwy podział punktów.

Po meczu trener GKS Katowice, Rafał Górak, nie krył uznania dla poziomu widowiska, określając je jako "kawał dobrego, fajnego widowiska". Pomimo odczuwanego niedosytu z powodu trzykrotnego prowadzenia, Górak podkreślił, że docenia wywalczony punkt na trudnym stadionie, przy ponad 35 tysiącach kibiców.

"To był kawał dobrego, fajnego widowiska, działo się w tym meczu bardzo dużo. Chciałbym Lechowi pogratulować rywalizacji w tym meczu, a swojej drużynie za ostatni czas. W czwartek półfinał Pucharu Polski, a w niedzielę mecz przy takiej publice sprawiają, że zbieramy doświadczenie i dołączamy do tych najlepszych zespołów w kraju. Zawieszamy przeciwnikom bardzo wysoko poprzeczkę i bardzo się cieszę, bo gramy te spotkania na wysokim poziomie"

Lech Poznań rozczarowany po remisie?

Niels Frederiksen, szkoleniowiec Lecha Poznań, wyraził rozczarowanie nie tylko wynikiem, ale przede wszystkim postawą swoich zawodników. Duński trener wskazał na słabą pierwszą połowę, w której jego zespółowi brakowało intensywności oraz jakości zarówno bez piłki, jak i w jej posiadaniu.

Frederiksen przyznał, że choć w drugiej połowie Lech stworzył więcej sytuacji, to gra defensywna nie spełniała oczekiwań. Trener Górak odniósł się również do kwestii zmęczenia swojego zespołu po rozegraniu 120 minut w półfinale Pucharu Polski, traktując to jako "mity" i podkreślając znaczenie regeneracji.

"Zagraliśmy w tym sezonie kilka dobrych meczów, to na pewno nie był jeden z nich. Szczególnie pierwsza połowa była bardzo zła w naszym wykonaniu. Brakowało intensywności bez piłki i jakości, gdy posiadaliśmy piłkę. Po przerwie wykreowaliśmy nieco więcej sytuacji, ale nasza gra w defensywie nie powinna tak wyglądać. Czuję rozczarowanie, że nie zwiększyliśmy przewagi w tabeli nad innymi zespołami"

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.