Lech Poznań – GKS Katowice. Emocjonujący remis w Ekstraklasie, ale kto stracił punkty?

Niezwykły remis Lech Poznań – GKS Katowice

Na stadionie w Poznaniu, ponad 35 tysięcy kibiców zgromadziło się, aby śledzić niezwykle emocjonujące starcie pomiędzy Lechem Poznań a GKS-em Katowice. Spotkanie Ekstraklasy zakończyło się remisem 3:3, z gośćmi trzykrotnie wychodzącymi na prowadzenie. Ostatecznie obie drużyny musiały zadowolić się podziałem punktów, co nie pozwoliło liderującemu "Kolejorzowi" na powiększenie przewagi w tabeli.

Początek meczu był dynamiczny, a już w trzeciej minucie GKS mógł objąć prowadzenie po strzale Borjy Galana. Po tej akcji sędzia Damian Sylwestrzak musiał na kilka minut przerwać grę z powodu zadymienia stadionu przez kibiców. Po wznowieniu Lech Poznań prezentował się pasywnie, a w pierwszej połowie stworzył tylko dwie poważne okazje, w tym strzał Mikaela Ishaka obroniony przez Rafała Strączka.

Jak padły kluczowe bramki w Poznaniu?

GKS Katowice objął prowadzenie w 38. minucie, kiedy Eman Marković skutecznie wykorzystał dośrodkowanie Alana Czerwińskiego i strzałem głową pokonał Bartosza Mrozka. Odpowiedź Lecha nastąpiła krótko po przerwie, w 48. minucie, gdy samobójcze trafienie Arkadiusza Jędrycha wyrównało wynik. Goście ponownie wyszli na prowadzenie w 60. minucie dzięki Ilii Szkurinowi, który po indywidualnej akcji zdobył bramkę.

Lech nie poddał się i w 74. minucie Daniel Hakans doprowadził do remisu po doskonałym podaniu Luisa Palmy. Cztery minuty później Marković ponownie trafił do siatki, dając GKS-owi trzecie prowadzenie, po dobitce strzału Erika Jirki. Radość gości była krótka, ponieważ w 80. minucie Luis Palma po asyście Alego Gholizadeha ponownie wyrównał wynik, co zostało potwierdzone po analizie VAR.

Dramatyczna końcówka meczu w Poznaniu

Końcówka spotkania obfitowała w kolejne emocje, a obie drużyny miały szanse na zwycięską bramkę. Yannick Agnero oddał precyzyjny strzał głową, jednak bramkarz Rafał Strączek wykazał się kapitalną interwencją, ratując swój zespół od utraty gola. W doliczonym czasie gry Daniel Hakans znalazł się w sytuacji sam na sam po podaniu Gholizadeha, ale Strączek ponownie skutecznie obronił.

Goście z Katowic również nie rezygnowali z próby zmiany wyniku. Bartosz Nowak po indywidualnej akcji posłał piłkę obok słupka, co świadczyło o woli walki obu zespołów do ostatniej chwili. Pomimo licznych okazji w końcówce, wynik 3:3 utrzymał się do końcowego gwizdka sędziego Damiana Sylwestrzaka, pozostawiając kibiców w Poznaniu z niezapomnianymi wrażeniami.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.