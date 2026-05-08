Ekstraklasa przechodzi rewolucję technologiczną. Nowe centrum mediowe za 85 milionów złotych

Nowa era technologiczna polskiej ligi

Wszystkie kluby Ekstraklasy jednogłośnie poparły strategiczną inwestycję w budowę nowego centrum mediowego. Karol Klimczak, przewodniczący Rady Nadzorczej, zaznacza, że jest to reakcja na zmieniające się potrzeby i oczekiwania fanów. Inwestycja ta ma na celu nie tylko podniesienie jakości transmisji meczów, ale także trafienie w gusta młodszego pokolenia, dla którego odbiór sportu wygląda inaczej niż kiedyś.

- Kolejny krok w rozwoju ekstraklasy piłki klubowej w Polsce. Nie możemy stać w miejscu - mówił Karol Klimczak podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.

Nowoczesne centrum pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, z których korzystają takie rozgrywki jak Liga Mistrzów czy najlepsze ligi w Europie. Kluczową nowością będzie produkcja zdalna, umożliwiająca zarządzanie transmisjami ze wszystkich spotkań z jednego ośrodka w Warszawie. Co więcej, planowane jest wdrożenie półautomatycznego systemu weryfikacji spalonego, co ma znacznie ułatwić i przyspieszyć pracę sędziów wideo.

- Sport musi być świetnie opakowany, świetnie pokazany, no to dzisiejsza uroczystość i początek budowy inwestycji Centrum Mediowego Ekstraklasy - dodaje Klimczak.

Studia telewizyjne, fotowoltaika i systemy VAR

Za realizację budowy odpowiedzialna jest firma Skanska, a zakończenie inwestycji przewidziano na koniec 2027 roku. Obiekt o powierzchni 3800 metrów kwadratowych będzie wyposażony w najnowocześniejsze systemy. Znajdą się tam dwa rozległe studia telewizyjne zajmujące blisko 600 metrów kwadratowych, a także zaawansowane pomieszczenia reżyserskie oraz studia montażu i postprodukcji.

Dodatkowo, projekt zakłada stworzenie infrastruktury gotowej na wielostanowiskową obsługę VAR, jeśli PZPN podejmie taką decyzję. Obiekt będzie całkowicie samowystarczalny pod względem energetycznym, posiadając własną stację transformatorową, generatory i panele słoneczne. Zastosowanie nowoczesnych układów klimatyzacyjnych pozwoli na odzyskiwanie ciepła generowanego przez sprzęt, co pozytywnie wpłynie na bilans ekologiczny centrum.

Inspiracja najlepszymi w Europie

Autorzy projektu wprost przyznają, że czerpali wiedzę z rozwiązań stosowanych przez czołowe ligi. Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy, wskazał na obiekty Bundesligi, Serie A i Premier League jako punkty odniesienia. Zaznaczył jednak, że nie jest to zwykłe naśladowanie, ale kompilacja najlepszych praktyk, które pozwolą polskim rozgrywkom na wejście na wyższy poziom rozwoju.

- Myślę, że to taki moment, kiedy nie gonimy kogoś w Europie, ale pokazujemy standardy, wyznaczamy trendy i z tego się bardzo cieszę - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" Marcin Animucki.

Budowa Live Parku to przedsięwzięcie, które współgra z doskonałym okresem w polskiej piłce nożnej na szczeblu klubowym. Wysoka frekwencja na trybunach, znakomite wyniki oglądalności oraz bezprecedensowy skok w rankingu UEFA na 12. pozycję to dowód na to, że polska liga jest na fali wznoszącej. Inwestycja w nowoczesne centrum ma pomóc utrzymać ten pozytywny trend i sprawić, by Ekstraklasa dołączyła do europejskiej czołówki nie tylko w kwestiach czysto piłkarskich, ale również pod względem technologicznym.