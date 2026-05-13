Nie żyje utytułowana etiopska biegaczka. Yebrgual Melese zasłabła na oczach trenerów

Tragiczny finał przygotowań do maratonu

36-latka intensywnie trenowała w stolicy swojego kraju, Addis Abebie, szlifując formę przed zaplanowanym na 24 maja startem w kanadyjskiej Ottawie. W trakcie wykonywania jednej z jednostek treningowych biegaczka nagle upadła i straciła przytomność. Kobieta natychmiast trafiła pod opiekę lekarzy w pobliskim szpitalu, jednak specjaliści nie zdołali przywrócić jej funkcji życiowych. Zgon doświadczonej lekkoatletki został oficjalnie podany do wiadomości publicznej za pośrednictwem stacji Addis Media Network (AMN).

Reprezentantka Etiopii zapisała na swoim koncie mnóstwo prestiżowych sukcesów. Do największych triumfów w karierze Yebrgual Melese bez wątpienia należy spektakularna wygrana podczas maratonu w Szanghaju w 2018 roku. Z kolei trzy lata wcześniej, w 2015 roku, wywalczyła zaszczytną drugą pozycję na trasie maratońskiej w Chicago. Długodystansowczyni w trakcie swojej wieloletniej sportowej drogi stawała na najwyższym stopniu podium także w Seulu, czeskiej Pradze oraz w Houston.

Etiopka udowadniała swoją wartość nie tylko na królewskim dystansie. W jej bogatym sportowym CV widnieje między innymi dwukrotne zwycięstwo w zmaganiach półmaratońskich na ulicach Paryża. W 2013 roku wzięła również udział w globalnym czempionacie w biegach przełajowych. Jej najlepszy w karierze rezultat na dystansie maratońskim zatrzymał się na doskonałym czasie 2:19:36.

Zmarła tragicznie lekkoatletka miała w swojej historii ważny epizod związany z naszym krajem. Fani z Polski mogli podziwiać jej niezwykłe możliwości podczas mistrzostw świata w biegach przełajowych zorganizowanych w Bydgoszczy. To właśnie na Kujawach, w 2013 roku, etiopska drużyna narodowa z Melese w składzie sięgnęła po srebrny medal w wymagającej rywalizacji zespołowej.