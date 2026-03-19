Nie żyje polski piłkarz. Miał zaledwie 31 lat. Jeszcze niedawno grał na ligowych boiskach

Nie żyje Michał Wołos. 31-letni zawodnik grał w wielu polskich klubach

W środę, 18 marca, do kibiców dotarła tragiczna informacja o śmierci Michała Wołosa, który w sierpniu obchodziłby 32. urodziny. Środowisko piłkarskie klubu z podwarszawskich Marek pogrążyło się w głębokiej żałobie.

"Są wiadomości, których nie chcielibyśmy nigdy przekazywać... Niestety dotarła do nas bardzo smutna informacja - w wieku 31 lat zmarł Michał Wołos, który jeszcze w rundzie jesiennej reprezentował barwy Marcovii" - poinformowała Marcovia Marki w oficjalnych profilach społecznościowych.

Zmarły zawodnik urodził się 20 sierpnia 1994 roku we Włodawie. Swoje pierwsze kroki na murawie stawiał w barwach miejscowej Włodawianki. Następnie szlifował umiejętności w juniorskich drużynach Motoru i Widoku Lublin, by ostatecznie zadebiutować w seniorskiej piłce jako gracz Polonii Przemyśl. W trakcie swojej kariery zakładał koszulki wielu zespołów, w tym m.in. Oriona Niedrzwica Duża, Lublinianki Lublin, Motoru Lublin, Orląt Radzyń Podlaski, Kryształu Werbkowice czy Mazovii Mińsk Mazowiecki, skąd w styczniu 2024 roku przeniósł się do Marcovii Marki. Najdłuższy okres w swojej piłkarskiej przygodzie – ponad cztery lata – spędził w zespole Chełmianki Chełm.

"Rodzinie oraz bliskim Michała składamy najszczersze wyrazy współczucia. Sobotnie spotkanie Marcovii z MKS Przasnysz poprzedzone zostanie minutą ciszy ku pamięci Michała" - poinformował jego ostatni klub.

Pod oświadczeniem klubu natychmiast zaroiło się od reakcji wstrząśniętych kibiców. W trwającym sezonie 2025/2026 Marcovia Marki rywalizuje na poziomie IV ligi. Po zakończeniu zmagań w rundzie jesiennej drużyna plasowała się w strefie spadkowej, na 17. lokacie. Runda wiosenna wystartowała w weekend 14-15 marca.