Nicola Zalewski na pokazie w Mediolanie. Strój jego partnerki odsłonił bardzo dużo

Relacja polskiego pomocnika Atalanty Bergamo z włoską gwiazdą internetu nabiera tempa, o czym świadczą kolejne materiały publikowane w sieci. Tym razem duet pochwalił się obecnością na mediolańskim święcie mody, gdzie zaprezentowali się w korespondujących ze sobą, skórzanych zestawach. Największe poruszenie wywołała stylizacja Emily Pallini, której górną część stanowił jedynie wąski, czarny pas, odsłaniający znaczną część ciała.

Zdjęcia pary z pokazu mody w Mediolanie

87

Związek sportowca i influencerki od samego początku budził ogromne emocje, mimo że trwa zaledwie od kilku miesięcy. Graczowi zarzucano nielojalność wobec przyjaciela, rapera występującego jako „Ludwig”, co ściągnęło na niego gniew sympatyków AS Romy. W Rzymie wywieszono nawet transparent uderzający w Polaka, a sytuacja stała się głośna w całych Włoszech. Kibice nie przebierali w słowach, oskarżając zawodnika o donosicielstwo i hańbę związaną z domniemaną zdradą kolegi.

"Wiedzieliśmy już Zalewski, że jesteś kapusiem. Jednak zdrada przyjaciela to hańba" - głosił napis na transparencie.

Negatywne reakcje trybun nie wpłynęły na relację pary, która nadal chętnie pokazuje się publicznie. Reprezentant Polski i rudowłosa piękność regularnie zamieszczają w mediach społecznościowych dowody swojego uczucia. Wspólne zdjęcie pojawiło się m.in. w dniu 23. urodzin Włoszki, które przypadały 10 grudnia. Zakochani opublikowali również nagrania i fotografie ze wspólnego powitania Nowego Roku, ignorując wcześniejszą krytykę.

Kim jest Emily Pallini, partnerka Zalewskiego?

Ukochana polskiego piłkarza cieszy się na Półwyspie Apenińskim statusem prawdziwej gwiazdy mediów społecznościowych. Pallini specjalizuje się w tematyce modowej, urodowej oraz lifestyle'owej, przyciągając przed ekrany rzesze obserwujących. Jej działalność na TikToku śledzą ponad dwa miliony użytkowników, a na Instagramie zgromadziła blisko milion fanów. Włoszka od lat współpracuje ze znanymi markami, takimi jak Yamamay, ugruntowując swoją pozycję w świecie cyfrowych twórców.

Galeria zdjęć włoskiej influencerki