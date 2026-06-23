Mundial 2026 i wielkie pieniądze. Łukasz Wachowski o kulisach biznesu FIFA

Mundial 2026 to imponujące stadiony i kibice

Sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski, wraz z prezesem Cezarym Kuleszą, wziął udział w szczycie FIFA w Miami. Podczas pobytu w Ameryce Północnej działacze obejrzeli mecz otwarcia w Mexico City Stadium (dawniej Azteca) oraz spotkanie Urugwaj - Arabia Saudyjska w Miami. Wachowski docenił ogromne, strzeliste trybuny w Meksyku oraz zaangażowanie urugwajskich kibiców, którzy licznie wspierali swoją drużynę.

W obliczu krytyki dotyczącej komercjalizacji piłki, Wachowski zauważył, że budżet FIFA jest obecnie o 100 procent większy niż w 2021 roku. Choć turniej nastawiony jest na biznes, środki te wracają do federacji i drużyn, finansując między innymi mistrzostwa świata U-15. Według działacza, takie ukierunkowanie na zyski pozwala pokryć gigantyczne koszty organizacji imprez piłkarskich i wspiera rozwój sportu.

"Można mówić, że to jest podejście ukierunkowane tylko na biznes, ale przecież te pieniądze wracają. Do drużyn i federacji. I są też wydawane na różne imprezy, które organizuje FIFA" - powiedział PAP Wachowski.

Polska reprezentacja i plany PZPN

W marcu reprezentacja Polski przegrała baraż ze Szwecją 2:3, tracąc szansę na awans. Wachowski przyznał, że to smutne, jednak trzeba myśleć o przyszłości, w tym o Euro 2028 oraz Lidze Narodów. Poinformował, że mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią odbędą się w Warszawie, natomiast spotkanie ze Szwecją zaplanowano we Wrocławiu z powodu remontu dachu na Stadionie Narodowym.

PZPN stara się o organizację Kongresu FIFA w 2029 roku na 110-lecie federacji. Rozmowy w tej sprawie odbyły się z szefem FIFA Giannim Infantino. Dodatkowo, związek walczy o mistrzostwa Europy kobiet w 2033 roku. Trwają również negocjacje dotyczące nowych umów sponsorskich, w tym ze sponsorem technicznym, którego nazwisko poznamy po wygaśnięciu obecnego kontraktu z firmą Nike pod koniec roku.