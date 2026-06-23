Mistrzostwa świata 2026 w Ameryce Północnej. Kto awansował do kolejnej fazy?

Kluczowe decyzje na mistrzostwach świata 2026

Turniej rozgrywany w Ameryce Północnej przynosi pierwsze konkretne wyniki. Wiemy już, które zespoły zapewniły sobie udział w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Faza grupowa dostarczyła wielu sportowych niespodzianek na stadionach w USA, Meksyku oraz Kanadzie.

Oprócz awansów, poznaliśmy także drużyny żegnające się z turniejem. Zestawienie zespołów, które odpadną po fazie grupowej turnieju, jest równie interesujące dla fanów futbolu śledzących tegoroczne zmagania. Kolejne mecze zadecydują o ostatecznym kształcie pucharowej drabinki.

Jakie emocje czekają nas w 1/16 finału?

Awans do 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata to cel każdego z uczestników turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie. Drużyny, które wywalczyły przepustkę do dalszych gier, mogą teraz skupić się na przygotowaniach do najbardziej wymagających starć w systemie pucharowym.

Zespoły, które nie zdołały przejść przez eliminacje grupowe, muszą wrócić do domu po rozegraniu trzech spotkań. Zakończenie udziału drużyn, które odpadną po fazie grupowej turnieju, często oznacza początek głębokich zmian w ich narodowych reprezentacjach przed kolejnymi wielkimi imprezami.