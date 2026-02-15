Multimedaliści zimowych igrzysk. Kto króluje w olimpijskiej historii?

Nowe nazwiska wśród multimedalistów zimowych igrzysk

Japońska panczenistka Miho Takagi powiększyła swój dorobek medalowy podczas niedzielnych igrzysk w Mediolanie. Sportowczyni zdobyła trzecie miejsce w wyścigu na 500 metrów, co było jej dziewiątym krążkiem olimpijskim w karierze. Wcześniej, na tych samych igrzyskach we Włoszech, Takagi wywalczyła również brązowy medal na dwukrotnie dłuższym dystansie, umacniając swoją pozycję wśród czołowych łyżwiarek szybkich.

Łączny dorobek Takagi to imponująca kolekcja: dwa złote medale, cztery srebrne oraz trzy brązowe krążki, co czyni ją jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii łyżwiarstwa szybkiego. Jej konsekwentne występy na najwyższym poziomie od lat potwierdzają jej dominację i umiejętność zdobywania medali na kolejnych igrzyskach. Osiągnięcia te stanowią ważny element w historii japońskiego sportu zimowego.

Johannes Klaebo i rekordzista igrzysk

Norweski biegacz narciarski Johannes Hoesflot Klaebo również zapisał się w historii, stając po raz jedenasty na podium zimowych igrzysk. Miało to miejsce po triumfie w sztafecie 4x7,5 km, co jest kolejnym dowodem na jego wyjątkowe umiejętności w tej dyscyplinie. Klaebo posiada w swoim dorobku rekordową liczbę dziewięciu złotych medali, co stawia go w czołówce wszech czasów, obok jednego srebrnego i jednego brązowego medalu olimpijskiego.

Mimo tych spektakularnych osiągnięć, rekordzistką pod względem łącznej liczby krążków pozostaje inna norweska biegaczka narciarska, Marit Bjoergen. Ona, zakończywszy już karierę, wywalczyła łącznie piętnaście medali, w tym osiem złotych, cztery srebrne i trzy brązowe. Drugą pozycję w tym zestawieniu zajmuje również jej rodak, biathlonista Ole Einar Bjoerndalen, który zdobył czternaście medali: osiem złotych, cztery srebrne i dwa brązowe.

Polacy wśród wybitnych multimedalistów?

W zestawieniu sportowców, którzy zdobyli co najmniej osiem medali olimpijskich, dominują Skandynawowie, ale Polacy również mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami na zimowych igrzyskach. Wśród najlepszych reprezentantów Polski znajdują się biegaczka Justyna Kowalczyk oraz skoczkowie narciarscy Kamil Stoch i Adam Małysz, którzy wielokrotnie reprezentowali kraj na międzynarodowych arenach.

Kamil Stoch, który również startował w tegorocznych włoskich igrzyskach, ma w swojej kolekcji trzy złote medale – dwa z Soczi i jeden z Pjongczangu, gdzie dodatkowo zdobył brąz w konkursie drużynowym. Justyna Kowalczyk wywalczyła pięć medali: dwa złote, jeden srebrny i dwa brązowe. Adam Małysz z kolei zgromadził cztery medale, w tym trzy srebrne i jeden brązowy, umacniając swoją legendarną pozycję w historii polskiego sportu zimowego.

