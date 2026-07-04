MŚ 2026. Zobacz, jak zagrała Republika Zielonego Przylądka z Argentyną

Trudna przeprawa mistrzów świata w Miami

Reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, debiutująca na mistrzostwach świata, zmierzyła się z Argentyną w meczu w Miami. Regulaminowy czas gry zakończył się remisem 1:1, a ostateczny wynik 3:2 dla Argentyńczyków ustaliła dogrywka. Media w stolicy kraju, Prai, oceniają ten występ jako doskonałą lekcję futbolu dla utytułowanych rywali. Dzienniki „A Nacao” oraz „Expresso das Ilhas” podkreślają ogromną dumę z postawy podopiecznych trenera Bubisty.

Zespołowi udało się stawić bardzo zacięty opór Lionelowi Messiemu i jego drużynie. Chociaż w pierwszej połowie Argentyńczycy dominowali, to w drugiej części spotkania bramkarz Vozinha dwukrotnie powstrzymał argentyńskiego kapitana. Wyrównującego gola zdobył Deroy Duarte po jednej z szybkich akcji ofensywnych. Dziennikarze telewizji TCV i radia RCV wyróżnili obu tych zawodników jako absolutnie najlepszych na boisku.

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Kto będzie kolejnym rywalem Argentyny?

Największe emocje wzbudził gol zdobyty w dogrywce przez obrońcę Sidny'ego Lopesa Cabrala. Trafienie zawodnika lizbońskiej Benfiki wywołało, jak relacjonują lokalne media, prawdziwe szaleństwo wśród kabowerdyjskich kibiców. Przegrana oznacza jednak pożegnanie z turniejem i utratę szansy na mecz z reprezentacją Egiptu. To właśnie ta afrykańska drużyna będzie przeciwnikiem Argentyny 7 lipca w ramach 1/8 finału.

Stołeczny dziennik „A Nacao” podsumował występ zespołu z Cabo Verde jako niezwykle godne pożegnanie z mistrzostwami świata. Mecz był toczony w bardzo szybkim tempie i obfitował w liczne zwroty akcji. Według lokalnych dziennikarzy, osiągnięcie 1/16 finału to dowód na rosnącą siłę futbolu na tym atlantyckim archipelagu. Aktualni mistrzowie świata musieli ciężko walczyć o awans do samego końca dogrywki.