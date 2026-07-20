MŚ 2026 w Ameryce Północnej. Kto pobił rekord wiekowy?

Nowe rekordy wiekowe na mundialu

Holenderski szkoleniowiec Dick Advocaat przeszedł do historii podczas mistrzostw świata organizowanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Prowadząc zespół Curacao, został najstarszym trenerem biorącym udział w mundialu. W dniu ostatniego spotkania swojej drużyny miał dokładnie 78 lat i 271 dni.

Tegoroczny turniej obfitował w zmiany w klasyfikacji najstarszych selekcjonerów. Drugie miejsce zajął Miroslav Koubek, który prowadził Czechów w wieku 74 lat i 296 dni. Na trzeciej pozycji uplasował się Hugo Broos, trenujący reprezentację RPA w wieku 74 lat i 79 dni. Przed MŚ 2026 rekord należał do Niemca Otto Rehhagela, który w 2010 roku prowadził Grecję, mając 71 lat i 317 dni.

Kto pozostaje najmłodszym trenerem?

Mimo upływu lat, rekord dla najmłodszego szkoleniowca w historii finałów mistrzostw świata nie został pobity. Należy on nieprzerwanie do Włocha Felipe Pascucciego, który w 1934 roku odpowiadał za wyniki reprezentacji Argentyny. W historycznym spotkaniu 1/8 finału przeciwko Szwecji, zakończonym porażką 2:3, miał zaledwie 26 lat i 337 dni.

Osiągnięcie Pascucciego pozostaje jednym z najtrwalszych rekordów w historii mundiali. Współczesna piłka rzadko daje szansę tak młodym szkoleniowcom, co sprawia, że wynik włoskiego trenera może przetrwać jeszcze wiele dekad. Tegoroczne mistrzostwa w Ameryce Północnej, choć przyniosły nowe rekordy zaawansowania wiekowego, nie zmieniły czołówki w zestawieniu najmłodszych debiutantów trenerskich.