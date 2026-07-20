MŚ 2026 przeszły do historii. Zobacz niesamowite statystyki

Ile goli padło w historii mundiali?

Od 1930 roku rozegrano łącznie 23 turnieje finałowe mistrzostw świata w piłce nożnej. W tym czasie odbyło się dokładnie 1068 meczów. Przez prawie sto lat na stadionach pojawiały się reprezentacje ze wszystkich kontynentów. Rozgrywki od zawsze generowały ogromne zainteresowanie kibiców.

W całej historii najważniejszego piłkarskiego czempionatu zawodnicy strzelili 3028 bramek. Oznacza to, że średnia goli zdobytych w jednym spotkaniu wynosi 2,84. Wszystkie dotychczasowe mecze na mistrzostwach świata obejrzało z perspektywy trybun ponad 44 miliony kibiców.

Rekordowe mistrzostwa świata w Ameryce Północnej

Zakończony w niedzielę mundial przyniósł kolejne historyczne rozstrzygnięcia. Mistrzostwa świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku były najbardziej bramkostrzelne ze wszystkich. Podczas trwania całej imprezy piłkarze trafiali do siatki aż 308 razy. Ustanowiono tym samym nowy, absolutny rekord skuteczności.

Poza ogromną liczbą bramek organizatorzy mogą pochwalić się również wyjątkowym wynikiem na trybunach. Rozgrywki w Ameryce Północnej zgromadziły najliczniejszą publiczność w historii piłki nożnej. Żaden poprzedni turniej finałowy nie przyciągnął na obiekty sportowe tak wielu fanów. Rozmach organizacyjny tegorocznego mundialu okazał się bezprecedensowy.