Francja szykuje się na starcie z Hiszpanią. Deschamps odkrywa karty przed półfinałem MŚ 2026

Mbappe i Tchouameni gotowi do gry

Reprezentacja Francji, która celuje w trzeci z rzędu finał mistrzostw świata, zagra we wtorek w Arlington koło Dallas niemal w pełnym zestawieniu. Trener Didier Deschamps rozwiał obawy o stan zdrowia Kyliana Mbappe, który w końcówce wygranego 2:0 ćwierćfinału z Marokiem zgłaszał problemy z kostką. Lider ataku Realu Madryt i współlider klasyfikacji strzelców jest w pełni sił. Do gry wraca również Aurelien Tchouameni, pauzujący w dwóch poprzednich meczach z powodu kontuzji uda. Pomocnik opuścił dwa tygodnie gry, jednak jego powrót może okazać się niezwykle ważny w perspektywie taktycznej.

Obecność doświadczonego pomocnika w środku pola stanowić ma ważne wsparcie w kluczowej walce z hiszpańską linią pomocy, znanej z długiego rozgrywania i kontroli tempa gry. Szkoleniowiec „Trójkolorowych” zaprzecza przypuszczeniom, jakoby jego drużyna miała wyłącznie czekać na możliwość szybkich kontrataków. Walka w półfinale MŚ 2026 ma według niego toczyć się na równych prawach od pierwszego gwizdka, przy jednoczesnym poszanowaniu potencjału rywala.

- Kylian czuje się dobrze. Jest w stu procentach gotowy, bardziej się nie da - powiedział selekcjoner „Trójkolorowych”.

- Hiszpania potrafi wywierać dużą presję, świetnie też operuje piłką, ale my również jesteśmy drużyną, która jej potrzebuje. Choćby po to, by nie miał jej przeciwnik. Myślę, że będzie walka o kontrolę nad piłką, a przez to o kontrolę nad środkiem pola. Ten aspekt może mieć kluczowe znaczenie - tłumaczył trener reprezentacji Francji.

Kto zdominuje środek boiska?

O wadze posiadania piłki w starciu z Hiszpanią wypowiada się w podobnym tonie obrońca Jules Kounde, doskonale znający ligę hiszpańską. Zauważa, że przeciwnicy skupiają się na osłabieniu rywala poprzez ciągłe utrzymywanie się przy piłce i wymuszanie biegania z jednej strony na drugą, dlatego niezbędne jest przejęcie inicjatywy. Przypomina on, że Francja, o ile to możliwe, nie odda łatwo kontroli w tym elemencie, aby zapobiec dominacji zespołu hiszpańskiego.

W ostatnich latach starcia Francji z Hiszpanią częściej układały się pomyślnie dla ekipy z Półwyspu Iberyjskiego, która pokonała „Trójkolorowych” zarówno podczas Euro 2024, jak i Ligi Narodów. Pomimo trudnej historii spotkań bezpośrednich, szkoleniowiec skupia się tylko na nadchodzącym wtorkowym półfinale MŚ 2026 w Arlington. Według niego futbol polega w dużej mierze na bieżącym przystosowywaniu się do konkretnych sytuacji i drobiazgowym planowaniu. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 21 czasu polskiego.