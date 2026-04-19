MŚ 2026 i Serge Gnabry. Czy kontuzja przekreśli jego udział?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-19 11:15

Kontuzja Serge'a Gnabry'ego, napastnika piłkarskiej reprezentacji Niemiec, stawia pod znakiem zapytania jego dalsze występy w sezonie Bundesligi. Uraz mięśnia uda, którego doznał podczas treningu Bayernu Monachium, może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla jego klubowej kariery, ale także dla szans na udział w nadchodzących Mistrzostwach Świata 2026 w Ameryce Północnej. Czy to oznacza koniec marzeń o mundialu dla Gnabry'ego?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na zdjęciu widoczna jest stopa osoby w czarnym obuwiu sportowym z korkami, uniesiona nad powierzchnią zielonej trawy. Z lewej strony buta widać drobne kawałki trawy i ziemi wyrzucone w powietrze. W tle, częściowo rozmazana, znajduje się druga stopa, również w czarnym bucie. Całość otacza intensywnie zielona, równo przycięta trawa, oświetlona jasnym, słonecznym światłem.

Uraz mięśnia uda Gnabry'ego

Serge Gnabry, kluczowy napastnik piłkarskiej reprezentacji Niemiec, doznał poważnej kontuzji mięśnia uda. Uraz nastąpił podczas sobotniego treningu z zespołem Bayernu Monachium, co skutecznie wyklucza go z dalszych występów w bieżącym sezonie Bundesligi. Ta nieoczekiwana przerwa jest znaczącym ciosem dla klubu w decydującej fazie rozgrywek ligowych.

Kontuzja 30-letniego Gnabry'ego budzi poważne obawy w kontekście jego przyszłości w piłce. Według doniesień medialnych, udział zawodnika w nadchodzących Mistrzostwach Świata 2026, które odbędą się w Ameryce Północnej, jest poważnie zagrożony. Ta sytuacja stawia pod znakiem zapytania dyspozycję jednego z filarów kadry narodowej.

Czy Bayern Monachium zdobędzie tytuł?

Mimo obaw związanych z Gnabrym, Bayern Monachium przygotowuje się do kluczowego meczu ligowego z VfB Stuttgart. Niedzielne spotkanie może zadecydować o mistrzostwie, gdyż Bawarczykom wystarczy remis, aby świętować 35. tytuł w swojej bogatej historii. Byłoby to również ich 13. zwycięstwo w ostatnich 14 latach, co świadczy o dominacji w Bundeslidze.

W międzyczasie reprezentacja Niemiec kontynuuje przygotowania do Mistrzostw Świata 2026, które rozpoczną się dla nich 14 czerwca. Pierwszym rywalem zespołu trenera Juliana Nagelsmanna będzie Curacao, a w fazie grupowej zmierzą się także z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem. Plany kadrowe mogą jednak ulec zmianie w związku z niepewną sytuacją kontuzjowanych zawodników.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.