MŚ 2026 i Serge Gnabry. Czy kontuzja przekreśli jego udział?

Uraz mięśnia uda Gnabry'ego

Serge Gnabry, kluczowy napastnik piłkarskiej reprezentacji Niemiec, doznał poważnej kontuzji mięśnia uda. Uraz nastąpił podczas sobotniego treningu z zespołem Bayernu Monachium, co skutecznie wyklucza go z dalszych występów w bieżącym sezonie Bundesligi. Ta nieoczekiwana przerwa jest znaczącym ciosem dla klubu w decydującej fazie rozgrywek ligowych.

Kontuzja 30-letniego Gnabry'ego budzi poważne obawy w kontekście jego przyszłości w piłce. Według doniesień medialnych, udział zawodnika w nadchodzących Mistrzostwach Świata 2026, które odbędą się w Ameryce Północnej, jest poważnie zagrożony. Ta sytuacja stawia pod znakiem zapytania dyspozycję jednego z filarów kadry narodowej.

Czy Bayern Monachium zdobędzie tytuł?

Mimo obaw związanych z Gnabrym, Bayern Monachium przygotowuje się do kluczowego meczu ligowego z VfB Stuttgart. Niedzielne spotkanie może zadecydować o mistrzostwie, gdyż Bawarczykom wystarczy remis, aby świętować 35. tytuł w swojej bogatej historii. Byłoby to również ich 13. zwycięstwo w ostatnich 14 latach, co świadczy o dominacji w Bundeslidze.

W międzyczasie reprezentacja Niemiec kontynuuje przygotowania do Mistrzostw Świata 2026, które rozpoczną się dla nich 14 czerwca. Pierwszym rywalem zespołu trenera Juliana Nagelsmanna będzie Curacao, a w fazie grupowej zmierzą się także z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem. Plany kadrowe mogą jednak ulec zmianie w związku z niepewną sytuacją kontuzjowanych zawodników.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.