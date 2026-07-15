MŚ 2026. Hiszpania w finale, czeka na rywala

Hiszpania pewnie wygrywa z Francją

Mecz w Arlington, niedaleko Dallas, okazał się mniej wyrównany, niż przypuszczano. Aktualni mistrzowie Europy pokonali wicemistrzów świata z 2022 roku 2:0. W 22. minucie prowadzenie strzałem z rzutu karnego zapewnił Mikel Oyarzabal, wyrównując hiszpański rekord zdobytych goli na jednym mundialu. W 58. minucie wynik podwyższył obrońca Pedro Porro, wykorzystując podanie Daniego Olmo.

Hiszpania, przedłużając serię do 37 meczów bez porażki (nie licząc rzutów karnych), zrównała się z rekordem należącym do Włoch. Hiszpanie po raz drugi w historii zagrają w najważniejszym spotkaniu mundialu, powtarzając wyczyn z 2010 roku, kiedy pokonali po dogrywce Holandię 1:0. Selekcjoner Luis de la Fuente stwierdził, że zespół wciąż ma pole do rozwoju.

"Mierzyliśmy się z jedną z najlepszych drużyn na świecie, ale oni... z najlepszym zespołem na świecie" - powiedział selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente na konferencji prasowej.

"Ta drużyna nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Możliwości rozwoju są nieograniczone" - zaznaczył.

"Oczywiście, ta reprezentacja Hiszpanii jest bardzo silna i udowodniła to dziś wieczorem. My byliśmy nieco poniżej naszego zwykłego poziomu i popełniliśmy więcej błędów technicznych niż w poprzednich meczach. Trochę nam też brakowało pod względem fizycznym" - powiedział trener Didier Deschamps.

"Rozczarowanie jest ogromne. To świetna grupa zawodników i widok końca tej podróży boli. Nie chcę zaprzepaścić wszystkiego, co zrobiliśmy, ale w tym meczu Hiszpania pokazała, że ma coś więcej" - dodał.

Kto dołączy do finału z Hiszpanią?

W środę w Atlancie o godzinie 21:00 czasu polskiego Anglia zagra z Argentyną o drugie miejsce w finale. Lionel Messi prowadzi w klasyfikacji strzelców z ośmioma golami, podczas gdy Harry Kane i Jude Bellingham zdobyli po sześć bramek dla Anglii. Argentyńczycy, broniący tytułu, mogą jako pierwsi od czasu Brazylii obronić trofeum, podczas gdy Anglia chce dotrzeć do finału drugi raz od swojego triumfu w 1966 roku.

Ponadto turniej obfituje w roszady trenerskie. Sebastien Migne rozstał się z reprezentacją Haiti za porozumieniem stron. Francuz prowadził kadrę od 2024 roku, wprowadzając zespół na mundial, co udało się Haitańczykom po raz pierwszy od 1974 roku. Jego drużyna przegrała wszystkie trzy mecze w fazie grupowej.