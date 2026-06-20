MŚ 2026. Brazylia wygrywa z Haiti. Kto strzelał bramki?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-20 5:15

Brazylia pokonała Haiti 3:0 w meczu grupy C piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie MŚ 2026 rozegrano w Filadelfii. Wcześniej w tej samej grupie Szkocja uległa Maroku 0:1.

Noga piłkarza w czarnym stroju i korkach uderza w biało-czarną piłkę na zielonej murawie, wzbijając trawę. W tle niewyraźna sylwetka bramkarza i siatka bramki. To symboliczne ujęcie akcji z meczu Brazylia-Haiti, o którym możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w czarnym korku uderzająca w piłkę nożną na tle bramkarza pilnującego bramki.

Zwycięstwo Canarinhos w Filadelfii

W spotkaniu grupy C podczas piłkarskich mistrzostw świata, Brazylia wygrała z reprezentacją Haiti. Mecz rozegrany w Filadelfii zakończył się wynikiem 3:0 dla ekipy z Ameryki Południowej. Wszystkie gole padły jeszcze przed przerwą.

Głównym bohaterem spotkania został Matheus Cunha, który dwukrotnie pokonał bramkarza rywali. Swoje trafienia zanotował w 23. oraz 36. minucie meczu. Przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę, w doliczonym czasie gry, wynik ustalił Vinicius Junior.

Kto dostał żółte kartki w meczu Brazylia - Haiti?

Podczas starcia sędzia Alejandro Hernandez Hernandez z Hiszpanii musiał kilkukrotnie sięgać po żółte kartoniki. W drużynie Brazylii ukarany został Douglas Santos. Z kolei w zespole Haiti napomniano Carlensa Arcusa, Frantzdy'ego Pierrota oraz Danleya Jean Jacquesa.

Mecz na stadionie w Filadelfii oglądało z trybun 68 324 widzów. We wcześniejszym starciu grupy C na MŚ 2026, Szkocja przegrała z Marokiem 0:1. Wyniki te mają istotny wpływ na układ sił w walce o awans do kolejnej fazy turnieju.