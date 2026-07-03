MŚ 2026 awans reprezentacji Portugalii. Zaskakujący bohater z ławki rezerwowych

Zmiany trenera odmieniły losy meczu Portugalii

Spotkanie w Toronto początkowo nie układało się po myśli portugalskiej drużyny w 1/16 finału mistrzostw świata. Wynik rywalizacji otworzył Ivan Perisić, dając prowadzenie reprezentacji Chorwacji. Przełomowym momentem okazała się 63. minuta, kiedy trener Roberto Martinez zdecydował się na poczwórną zmianę. Na boisku zameldował się między innymi Goncalo Ramos, co całkowicie odmieniło dynamikę gry i pozwoliło odwrócić losy awansu.

Dziennikarze sportowi natychmiast rozpoczęli ponowną dyskusję na temat optymalnego ustawienia portugalskiego zespołu. Obecność napastnika w wyjściowej jedenastce jest coraz częściej postulowana przez krajowych analityków oraz kibiców. Kluczowym czynnikiem podczas starcia z zespołem z Bałkanów okazał się także system wideoweryfikacji. Technologia VAR odegrała fundamentalną rolę przy obu trafieniach dla zwycięzców i pomogła odnieść ostateczny triumf. Dodatkowo w doliczonym czasie gry sędziowie anulowali wyrównującą bramkę dla rywali, co zapobiegło dogrywce.

„Zawsze, kiedy potrzeba nam gola w końcówce, możemy liczyć na Goncalo Ramosa” – ocenił „Record”.

Z kim zagra Portugalia w kolejnej fazie?

Awans do najlepszej szesnastki mistrzostw świata oznacza dla zespołu kolejne, znacznie trudniejsze wyzwania. W spotkaniu 1/8 finału podopieczni Roberto Martineza zmierzą się z reprezentacją Hiszpanii. Aktualni mistrzowie Europy gładko pokonali Austrię, wygrywając swoje pucharowe spotkanie w stosunku 3:0. Hiszpańska drużyna po słabszym początku turnieju w grupie H systematycznie wraca na zwycięską ścieżkę. Dla hiszpańskiego selekcjonera Portugalczyków będzie to wyjątkowo prestiżowe starcie ze swoimi rodakami.

Komentatorzy zauważają ogromną różnicę w wydatku energetycznym obu ekip przed nadchodzącą rundą pucharową. Awans kosztował portugalskich zawodników mnóstwo sił, podczas gdy ich najbliżsi rywale rozegrali bardzo spokojne zawody. Hiszpania bez najmniejszych problemów kontrolowała przebieg wydarzeń na boisku w swoim ostatnim meczu. Sztab szkoleniowy musi teraz błyskawicznie zregenerować piłkarzy przed kolejnym wyjściem na północnoamerykańskie stadiony.