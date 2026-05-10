Ekstraliga żużlowa: Motor Lublin – Betard Sparta. Czy to początek dominacji w Lublinie?

Orlen Oil Motor Lublin pokonuje Betard Spartę Wrocław

W szlagierowym spotkaniu Ekstraligi żużlowej, Orlen Oil Motor Lublin pewnie pokonał Betard Spartę Wrocław wynikiem 55:35. Starcie dwóch głównych pretendentów do mistrzowskiego tytułu przyciągnęło na lubelski stadion około dziewięciu tysięcy widzów. Mimo wysokiego zwycięstwa gospodarzy, na rozmiary końcowego rezultatu wpłynęły incydenty, takie jak upadek i wykluczenie Brady'ego Kurtza oraz defekt motocykla Daniela Bewley'a z drużyny gości.

Sparta Wrocław nie zdołała wygrać żadnego z piętnastu wyścigów, co jest rzadkością na tym poziomie rozgrywkowym. Niemniej jednak, siedem z nich zakończyło się remisami, co świadczy o walce gości mimo trudności. Sędzia Bartosz Ignaszewski z Rybnika czuwał nad przebiegiem zawodów, w których najszybszy czas dnia, 66,49 sekundy, uzyskał Bartosz Zmarzlik w trzecim biegu.

Bartosz Zmarzlik bryluje, Artiom Łaguta w cieniu?

Rywalizacja w Lublinie zyskała dodatkowy smaczek dzięki pojedynkowi dwóch liderów klasyfikacji indywidualnych średnich biegowych po czterech rundach Ekstraligi żużlowej. Bartosz Zmarzlik z Motoru, ze średnią 2,714, stanął naprzeciw Artioma Łaguty ze Sparty, którego średnia wynosiła 2,500. Na torze w Lublinie niekwestionowanie brylował aktualny indywidualny mistrz świata, Bartosz Zmarzlik, zdobywając komplet piętnastu punktów.

Zmarzlik trzykrotnie w bezpośredniej walce pokonał Łagutę, byłego indywidualnego mistrza globu, potwierdzając swoją dominację. Ponadto, kapitan Orlen Oil Motoru Lublin, wygrywając ósmy bieg, przekroczył historyczną granicę trzech tysięcy punktów zdobytych w ligowych startach w najwyższej klasie rozgrywkowej. To osiągnięcie podkreśla jego status legendy polskiego żużla.

Niesamowity rekord Motoru Lublin u siebie. Jaki?

Czwarta gonitwa dostarczyła wielu emocji, kiedy za prowadzącym Fredrikiem Lindgrenem rozegrała się pasjonująca walka. Lubelski junior Bartosz Bańbor zmierzył się z Maciejem Janowskim, doświadczonym trzykrotnym indywidualnym mistrzem Polski. Po serii mijanek, lepszy okazał się Maciej Janowski, choć Bańbor pokazał duży potencjał i ducha walki.

Młodzieżowiec Motoru Lublin zrewanżował się kapitanowi Sparty, wyprzedzając go w ósmym wyścigu, co było dowodem na jego rosnącą formę. Drużyna z Wrocławia była ostatnim zespołem, który w kwietniu 2023 roku zdołał odnieść zwycięstwo na torze w Lublinie. Od tego czasu Orlen Oil Motor Lublin wygrał aż 31 kolejnych spotkań ligowych, ustanawiając tym samym rekord w rozgrywkach Ekstraligi w obecnym stuleciu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.