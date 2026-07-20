Mistrzostwa świata. Kto zdobył prestiżowy dublet

Historyczny wyczyn hiszpańskiego pomocnika

Hiszpan Fabian Ruiz z Paris Saint-Germain zapisał się w niedzielę na kartach historii piłki nożnej. Zawodnik został dziesiątym graczem, który w tym samym roku kalendarzowym triumfował w Lidze Mistrzów oraz na mundialu. Sukces ten przypieczętował wczorajszy finał mistrzostw świata, w którym reprezentacja Hiszpanii po niezwykle zaciętej walce pokonała Argentynę. Ostateczny wynik tego spotkania to 1:0, a decydujące rozstrzygnięcie zapadło dopiero po dogrywce.

Zwycięstwo nad wymagającym zespołem z Ameryki Południowej zapewniło reprezentacji Hiszpanii upragniony puchar globu. Wcześniej natomiast w barwach swojego paryskiego klubu utalentowany hiszpański pomocnik sięgnął po najważniejsze klubowe trofeum na Starym Kontynencie. Osiągnięcie takiego dubletu w jednym sezonie to ogromna rzadkość w profesjonalnym futbolu. Skala trudności tego zadania sprawia, że podobna sztuka udaje się tylko najwybitniejszym jednostkom.

Kto wcześniej skompletował piłkarski dublet

Jako pierwsi w historii po oba te prestiżowe trofea w jednym roku sięgnęli wybitni reprezentanci Republiki Federalnej Niemiec. W 1974 roku Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Mueller i Uli Hoeness świętowali mistrzostwo globu oraz klubowy triumf z zespołem Bayernu Monachium. Ich zbiorowe dokonanie pozostawało w pełni unikalne przez kilkadziesiąt lat. Dopiero pod koniec ubiegłego stulecia kolejny zawodnik zdołał powtórzyć ten niezwykły wyczyn.

W 1998 roku sztuki tej dokonał znakomity Francuz Christian Karembeu, a cztery lata później dołączył do niego wybitny Brazylijczyk Roberto Carlos. Obaj legendarni piłkarze współtworzyli w tamtym czasie potęgę hiszpańskiego zespołu Real Madryt. Z kolei w 2018 roku ich wielkie osiągnięcie skopiował francuski defensor Raphael Varane, który wówczas również był zawodnikiem popularnych „Królewskich”. Teraz do tego zamkniętego i niezwykle prestiżowego zestawienia dopisano wreszcie kolejne nazwisko.