Mistrzostwa Świata 2026 w USA. Trener reprezentacji nie ukrywa ambitnych celów

Zwycięstwo dające pewny awans

Reprezentacja USA wygrała 2:0 z drużyną Australii, co zapewniło jej awans do dalszej fazy Mistrzostw Świata 2026. Mauricio Pochettino podczas pomeczowej konferencji oświadczył, że dobre wyniki potwierdzają jego wysokie aspiracje. Zespół, który współorganizuje mundial, zanotował drugie imponujące zwycięstwo w fazie grupowej.

Mecz rozegrany w Seattle przyciągnął wielu fanów, a ich zachowanie zaimponowało argentyńskiemu szkoleniowcowi. Trener docenił gorące wsparcie amerykańskich kibiców, podkreślając doskonałą więź między drużyną narodową a sympatykami piłki nożnej. Choć szkoleniowiec nie pochodzi z USA, przyznał, że atmosfera po meczu mocno go wzruszyła.

"Musimy wciąż wierzyć, wierzyć, że możemy wygrać. Wiemy, że musimy ciężko pracować i budować naszą drogę do finału. Moja wizja niewiele się zmieniła, podobnie jak moje marzenia. Kiedy grasz dobrze, wszystko jest łatwiejsze. Widzę drużynę, która wierzy w to, co robi. Powiedziałem zawodnikom, żeby nadal się cieszyli, bo wykonują świetną robotę" - podkreślił argentyński szkoleniowiec.

"Chociaż nie jestem Amerykaninem, po meczu byłem bardzo wzruszony, ponieważ wsparcie było niesamowite. Sposób, w jaki kibice nas wspierali i świętowali zwycięstwo naprawdę mnie poruszył. Między drużyną a kibicami nawiązała się idealna więź" - ocenił.

Kiedy powróci kontuzjowany Pulisic?

W spotkaniu nie wystąpił Christian Pulisic, czołowy strzelec reprezentacji Stanów Zjednoczonych, który zmaga się z kontuzją łydki. Uraz ten został odniesiony w pierwszym grupowym spotkaniu przeciwko Paragwajowi. Sztab szkoleniowy liczy jednak, że skrzydłowy wkrótce wróci na boisko.

Z kolei Tony Popovic, szkoleniowiec reprezentacji Australii, przyznał, że gospodarze wygrali zasłużenie. Zwrócił uwagę na słabszą grę swojego zespołu w pierwszej połowie meczu, kiedy to padły kluczowe dla losów spotkania gole. Australijczyk zaznaczył jednak, że po zmianie stron jego drużyna zagrała lepiej i miała szanse na zdobycie kontaktowej bramki.

"Christian jest dla nas ważnym zawodnikiem, ale dzisiaj nie mógł zagrać. Mamy nadzieję, że w następnym meczu będzie dostępny. Jeśli chcemy wygrać te rozgrywki, potrzebujemy całej drużyny, a on jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Mam nadzieję, że jak najszybciej wróci do zdrowia i będzie mógł pomóc drużynie" - powiedział argentyński trener.