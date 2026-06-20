Mistrzostwa Świata 2026. Maroko blisko awansu, trener wskazuje na jeden problem

Szybki cios i przewaga Maroka

Spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla afrykańskiej drużyny. Już w drugiej minucie na listę strzelców wpisał się Ismael Saibari, dając swojej ekipie prowadzenie. Mimo szybkiej bramki, Maroko nie potrafiło podwyższyć wyniku, choć starało się utrzymywać grę z dala od własnego pola karnego. W końcówce meczu to Szkoci przejęli inicjatywę i stworzyli kilka groźnych sytuacji, jednak nie zdołali zdobyć wyrównującego gola.

Po meczu selekcjoner Maroka ocenił występ swoich podopiecznych. Szkoleniowiec zwrócił uwagę na dobre elementy gry, ale nie ukrywał, że zespołowi zabrakło odpowiedniej skuteczności pod bramką rywala. Wyraził również szacunek dla klasy przeciwnika, podkreślając, że jednobramkowy wynik to efekt solidnej postawy reprezentacji Szkocji.

"Chcielibyśmy strzelić drugiego gola, żeby poczuć się pewniej. Chcieliśmy też ich trzymać bardzo wysoko, żeby nie zbliżyli się do naszego pola karnego. Wynik jest naszym sukcesem, ale świadczy też o jakości Szkotów. Jesteśmy zadowoleni, zagraliśmy świetny mecz, chociaż zabrakło nam trochę skuteczności" - podkreślił Ouahbi.

Jakie szanse na awans z grupy?

Obecna sytuacja w grupie wydaje się korzystna dla reprezentacji Maroka. Po remisie z potężną Brazylią i cennym zwycięstwie nad Szkocją, przed afrykańską drużyną ostatni mecz w tej fazie turnieju. Ich przeciwnikiem będzie reprezentacja Haiti, która jest powszechnie uznawana za najsłabszy zespół w stawce. Z kolei Szkocja stoi przed znacznie trudniejszym zadaniem w walce o wyjście z grupy.

Szkoci, którzy we wcześniejszym meczu pokonali Haiti, teraz muszą szukać punktów niezbędnych do awansu w starciu z utytułowaną reprezentacją Brazylii. Mimo trudnego położenia i porażki z Marokiem, trener Szkocji Steve Clarke pozostaje optymistą przed decydującym spotkaniem w fazie grupowej Mistrzostw Świata 2026.