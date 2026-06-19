Mistrzostwa świata 2026. Historyczny triumf Kanadyjczyków i wielki dramat na boisku

Kanada dominuje w starciu z Katarem

Reprezentacja Kanady pokonała Katar 6:0 na stadionie w Vancouver, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w długiej historii mistrzostw świata. Wynik spotkania został otwarty w szesnastej minucie, po czym gospodarze turnieju całkowicie zdominowali przebieg piłkarskiej rywalizacji. Pięć bramek dla zwycięskiej drużyny zdobyli sami Kanadyjczycy, a jedno trafienie dla ekipy z Ameryki Północnej było golem samobójczym. Dziennik „Times Colonist” podkreślił, że kanadyjski bramkarz Maxime Crepeau nie musiał ani razu interweniować, ponieważ stosunek strzałów wyniósł 30:2 na korzyść gospodarzy.

Znakomity występ w historycznym spotkaniu zaliczył Jonathan David, który zdobył w sumie trzy bramki dla swojej reprezentacji narodowej. Stacja CTV News poinformowała, że napastnik został pierwszym piłkarzem ze strefy CONCACAF z hat-trickiem w niemal stuletniej historii piłkarskich mistrzostw świata. Lokalne media szeroko rozpisują się o tym wyczynie i chętnie zestawiają kanadyjskiego snajpera z utytułowanym Lionelem Messim. Słynny argentyński zawodnik zaledwie dwa dni wcześniej popisał się identycznym osiągnięciem strzeleckim na piłkarskim mundialu.

„Kanada jest najlepsza w grupie B i właśnie tam chce być także po ostatnim meczu w grupie przeciw Szwajcarii” – napisał portal publicznego nadawcy CBC.

Według komentatorów atmosfera na stadionie w Vancouver była „naładowana elektrycznością”, a o samym meczu „ będzie się opowiadać wnukom”.

Poważna kontuzja przyćmiła historyczne zwycięstwo

Spotkanie na obiekcie B.C. Place, gdzie wyprzedano wszystkie 52,5 tysiąca miejsc, zostało przyćmione przez dramatyczne wydarzenie. W trakcie zaciętej rywalizacji kanadyjski pomocnik Ismael Kone doznał poważnie wyglądającego urazu po bezpośrednim zderzeniu z katarskim zawodnikiem Assimem Madibo. Media relacjonowały, że Maxime Crepeau błyskawicznie podbiegł do kolegi z drużyny i starał się zasłonić go przed telewizyjnymi kamerami. Kolizja na murawie prawdopodobnie zakończyła się złamaniem nogi, dlatego poszkodowany gracz musiał zostać zniesiony z boiska na noszach.

Kontuzjowanego pomocnika zastąpił na murawie Nathan Saliba, który w 64. minucie pewnie zdobył bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego. Po zanotowanym trafieniu strzelec natychmiast podbiegł do kanadyjskiej ławki i zaprezentował światu koszulkę kontuzjowanego partnera. Wśród kibiców obecny był premier Mark Carney ubrany w reprezentacyjną koszulkę, a historycznego rzutu monetą dokonała Christine Sinclair, do której należy światowy rekord 190 bramek w meczach międzynarodowych. Agencja The Canadian Press odnotowała dodatkowo, że właściciele pubów w Vancouver zrobili wcześniej większe zapasy piwa, którego niemal zabrakło po sobotniej wygranej Australii z Turcją (2:0).