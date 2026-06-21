IMGW bije na alarm. Alerty prawie dla całej Polski. Pogoda będzie skrajnie niebezpieczna!

Martyna Urban
Martyna Urban
Natalia Musiał
Natalia Musiał
2026-06-21 8:22

IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami oraz upałem. Alert II stopnia przed burzami obowiązuje aż w 15 województwach, a ostrzeżenia przed wysoką temperaturą obejmują dużą część kraju. Wydano także ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.

Ciemne, burzowe chmury nadciągają nad zieloną wiejską okolicę z widocznym w oddali kościołem. Na pierwszym planie mężczyzna w płaszczu przeciwdeszczowym zabezpiecza sprzęt pod plandeką, podczas gdy drzewa uginają się pod wpływem silnego wiatru. Aktualne ostrzeżenia pogodowe przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Osoba w pelerynie zabezpiecza maszynę rolniczą przed nadchodzącą burzą i ulewą nad wsią.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą w prawie całej Polsce. Wydano alerty I i II stopnia przed burzami oraz upałem. Ostrzeżenia mają obowiązywać w najbliższych godzinach i obejmują większość regionów kraju.

Burze w prawie całej Polsce

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami obowiązują niemal w całym kraju. Wyjątkiem są województwo śląskie, wschodnia część województwa małopolskiego oraz powiat strzelecki w województwie opolskim. Na tych obszarach utrzymuje się I stopień zagrożenia.

Alerty burzowe pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka.

IMGW wydał też ostrzeżenia hydrologiczne

W związku z prognozowanymi burzami IMGW wydał również ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.

Obowiązują one w centralnym pasie kraju – od Pomorza po Małopolskę.

Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody, obserwowane lub prognozowane, znajdują się poniżej stanów ostrzegawczych, ale możliwe jest ich lokalne i krótkotrwałe osiągnięcie albo przekroczenie.

Upał: gdzie obowiązują alerty II stopnia?

Ostrzeżenia II stopnia przed upałem wydano dla województw: wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i lubuskiego.

Alerty II stopnia obowiązują także w części województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Ostrzeżenie I stopnia przed upałem obowiązuje od wschodu Polski po południową część województwa pomorskiego, a także na południowych krańcach województwa dolnośląskiego.

Alerty przed upałem pozostaną aktywne do godzin wieczornych w niedzielę.

Co oznaczają ostrzeżenia IMGW?

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Mogą one powodować duże straty materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

IMGW apeluje o zachowanie ostrożności, szczególnie podczas burz, intensywnych opadów i wysokich temperatur.

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