Mistrzostwa Europy w ciężarach. Polacy gotowi na wyzwanie

Polscy ciężarowcy w Batumi na ME 2026

W gruzińskim Batumi rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów. Polska reprezentacja, składająca się z sześciu kobiet i sześciu mężczyzn, jest gotowa na sportowe wyzwania. Zawody te są szczególnie istotne, ponieważ stanowią jedną z pierwszych okazji do zdobycia kwalifikacji olimpijskiej na igrzyska w Los Angeles w 2028 roku.

Na listach startowych znalazło się aż 368 zawodników z 51 krajów. Wśród nich są także sportowcy z krajów takich jak Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej, którzy walczą o punkty do Igrzysk Wspólnoty Narodów. Ich wyniki w Batumi nie będą jednak uwzględniane w oficjalnych rezultatach Mistrzostw Europy.

Sukcesy Polaków na poprzednich mistrzostwach

W zeszłorocznych mistrzostwach, które odbyły się w Kiszyniowie, Weronika Zielińska zdobyła brązowy medal w kategorii 81 kg. Jej wynik w dwuboju wyniósł 237 kg, co składało się z 105 kg w rwaniu i 132 kg w podrzucie. Zwyciężyła Mołdawianka Elina Erighina z rezultatem 242 kg.

Źródło PAP.