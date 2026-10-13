Kasy fiskalne na dożynkach? Posłanka chce uproszczenia przepisów dla KGW i OSP

Działacze społeczni z kół gospodyń wiejskich i OSP mogą zostać ukarani mandatem za brak kasy fiskalnej podczas okazjonalnej sprzedaży na festynie.

Posłanka alarmuje, że skomplikowane przepisy podatkowe są niezrozumiałe dla wolontariuszy, którzy nie prowadzą na co dzień działalności gospodarczej.

W interpelacji pojawiły się pytania o wprowadzenie uproszczonych zasad dla organizacji społecznych i stworzenie specjalnego poradnika.

Skala kontroli na festynach pod lupą. Posłanka pyta o liczbę mandatów

W interpelacji skierowanej do ministra finansów i gospodarki posłanka Urszula Pasławska zwraca uwagę na informacje o kontrolach skarbowych podczas lokalnych imprez, takich jak dożynki, festyny czy jarmarki. Podkreśla, że choć nikt nie kwestionuje obowiązku przestrzegania prawa, to charakter działalności kół gospodyń wiejskich, OSP czy lokalnych stowarzyszeń jest szczególny – ich sprzedaż ma charakter okazjonalny i służy finansowaniu celów statutowych.

W związku z tym posłanka domaga się od resortu szczegółowych danych. Chce wiedzieć, ile kontroli i tzw. nabyć sprawdzających przeprowadzono w latach 2023-2026 podczas takich wydarzeń. Pyta również o liczbę nałożonych mandatów, ich łączną wartość oraz o to, które podmioty – przedsiębiorcy czy organizacje społeczne – były najczęściej kontrolowane.

Niejasne przepisy to problem dla wolontariuszy. Czy prawo rozróżnia biznes od działalności społecznej?

Zdaniem autorki interpelacji, złożoność przepisów podatkowych stanowi poważną barierę dla osób działających społecznie. Wolontariusze, którzy angażują się w przygotowanie stoiska na kilku imprezach w roku, często nie są w stanie samodzielnie ustalić swoich obowiązków, np. dotyczących posiadania kasy fiskalnej.

Urszula Pasławska wskazuje, że ustawodawca już dostrzegł specyfikę Kół Gospodyń Wiejskich, wprowadzając dla nich uproszczoną ewidencję. Jednak podobne organizacje, jak OSP czy stowarzyszenia, nie zawsze mogą korzystać z takich ułatwień. Posłanka pyta, czy zdaniem ministerstwa zasadne byłoby wyraźne rozróżnienie w przepisach regularnej działalności handlowej od incydentalnej sprzedaży, z której dochód przeznaczany jest w całości na cele statutowe.

Uproszczenia i poradnik zamiast kar. Jakie rozwiązania są proponowane?

Interpelacja zawiera szereg pytań o możliwe zmiany w prawie, które ułatwiłyby funkcjonowanie organizacjom społecznym. Posłanka pyta, czy resort rozważa wprowadzenie szczególnego, uproszczonego trybu dla okazjonalnej sprzedaży. Mógłby on polegać na określeniu rocznego limitu przychodów lub liczby wydarzeń, do którego nie byłoby konieczności stosowania skomplikowanych ewidencji.

Wśród propozycji znalazło się również stworzenie jednego, ogólnopolskiego poradnika dla KGW, OSP i stowarzyszeń, który w prosty sposób wyjaśniałby zasady sprzedaży i ewidencjonowania. Ponadto posłanka pyta, czy w przypadku drobnych, pierwszorazowych naruszeń możliwe byłoby stosowanie pouczeń i działań informacyjnych zamiast natychmiastowego nakładania sankcji finansowych.

W podsumowaniu interpelacji posłanka Urszula Pasławska podkreśla, że regulacje podatkowe nie powinny tworzyć niepotrzebnych barier dla aktywności lokalnych społeczności. Wśród kluczowych pytań skierowanych do ministerstwa znalazły się te dotyczące analizy zrozumiałości obecnych przepisów oraz możliwości wprowadzenia rozwiązań, które byłyby proporcjonalne do skali działalności prowadzonej przez wolontariuszy.

Odpowiedź resortu finansów wskaże, czy organizacje społeczne mogą liczyć na uproszczenie obowiązków związanych z okazjonalną sprzedażą podczas lokalnych wydarzeń.