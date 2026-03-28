Michał Skóraś i Ada Mizgalska tworzą zgrany duet. Ukochana reprezentanta Polski robi furorę w sieci

Spis treści Ada Mizgalska na zdjęciach. Zobacz zjawiskową narzeczoną Michała Skórasia

Michał Skóraś oraz jego partnerka uchodzą w środowisku polskiej piłki za wyjątkowo urokliwy i zgrany duet.

Silna relacja tej dwójki opiera się na głębokim uczuciu oraz potężnym wzajemnym wsparciu, które trwa nieprzerwanie od sześciu lat.

Od romantycznych oświadczyn na Bora-Bora, przez ciążową sesję na Seszelach, aż po narodziny potomka – ich wspólne życie przypomina prawdziwą bajkę.

W naszej galerii można zobaczyć, jak atrakcyjna wybranka kadrowicza doskonale łączy sportowe pasje z życiem prywatnym.

Pozycja Michała Skórasia w reprezentacji Polski systematycznie rośnie. Zawodnik, który przyszedł na świat 15 lutego 2000 roku w Jastrzębiu-Zdroju, zbudował swoją piłkarską markę w barwach Lecha Poznań. To właśnie w stolicy Wielkopolski wyrósł na fundamentalnego gracza pierwszego składu. W mistrzowskim sezonie 2021/2022 zanotował kluczowe trafienia, czarując kibiców niesamowitym przyspieszeniem i swobodą w dryblingu. W 2023 roku postanowił kontynuować karierę w belgijskim Club Brugge, gdzie dołożył do swojej kolekcji kolejne puchary, by ostatecznie zasilić szeregi KAA Gent. Na murawie charakteryzuje się ogromną pracowitością, dynamiką oraz instynktem ofensywnym.

Gdy opuszcza zieloną murawę, czas spędza z urokliwą Adą Mizgalską. Para poznała się jeszcze w okresie poznańskich występów zawodnika, a sama kobieta pochodzi z rejonu Wielkopolski. Jej profil na Instagramie tętni życiem i zgromadził już ponad 47 tysięcy wiernych obserwatorów. Piękna blondynka chętnie relacjonuje tam swoje zagraniczne wojaże, dzieli się codziennością oraz przypomina o dawnych treningach taekwondo. Sportowiec i jego partnerka tworzą zgrany zespół od przeszło sześciu lat, wybierając spokój i stroniąc od niepotrzebnego medialnego szumu.

Prawdziwy przełom w ich relacji nastąpił w 2024 roku podczas egzotycznego urlopu na Bora-Bora, gdzie skrzydłowy poprosił ukochaną o rękę. Błyszczący pierścionek zaręczynowy na tle krystalicznej wody błyskawicznie stał się hitem polskiego internetu. Kolejny radosny komunikat popłynął w czerwcu 2025 roku z malowniczych Seszeli – narzeczeni pochwalili się, że spodziewają się dziecka. Oczekiwany potomek przyszedł na świat 8 grudnia 2025 roku w belgijskiej klinice, blisko ich obecnego miejsca zamieszkania. Młodzi rodzice ogłosili narodziny syna w okresie przedświątecznym, rozpoczynając w ten sposób zupełnie nowy etap. Kadrowicz wielokrotnie zaznaczał w rozmowach z dziennikarzami, jak ogromne znaczenie ma dla niego wsparcie partnerki w chwilach sportowych triumfów i kryzysów. Ukochana regularnie dopinguje go z wysokości trybun. Poniżej prezentujemy zbiór fotografii narzeczonej reprezentanta kraju.

