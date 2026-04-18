Mecz Śląska Wrocław przerwany. Kibice oddali hołd Jackowi Magierze

Wzruszający hołd dla zmarłego trenera. Przerwany mecz Śląska ze Zniczem

Sobotnie starcie Śląska Wrocław ze Zniczem Pruszków (2:2), miało niezwykle podniosły charakter. Dokładnie w 19. minucie i 47. sekundzie arbiter zatrzymał rywalizację na murawie, aby uczcić pamięć zasłużonego szkoleniowca Jacka Magery. Zgromadzeni na obiekcie fani, ubrani w większości w ciemne stroje, podnieśli się ze swoich krzesełek. Zamiast głośnego dopingu zapanowała przejmująca cisza, którą przerywały wyłącznie gromkie oklaski, symbolizujące szacunek oraz wdzięczność dla zmarłego. Na trybunach zaprezentowano dedykowaną oprawę, natomiast na zewnętrznej membranie wrocławskiego stadionu wyświetlono wymowne słowa pożegnania uwzględniające datę narodzin i śmierci trenera.

Jacek Magiera poprowadził wrocławską ekipę łącznie w 99 spotkaniach, sięgając z nią między innymi po tytuł wicemistrza kraju w 2024 roku. W oczach sympatyków futbolu zapisał się jako znakomity strateg, ale przede wszystkim jako niezwykle skromny i życzliwy człowiek, bardzo bliski zwykłym kibicom. To właśnie w stolicy Dolnego Śląska trener zasłabł podczas porannego biegania 10 kwietnia i ostatecznie odszedł.

W piątek pamięć zmarłego uczcili także fani warszawskiej Legii, w czasie meczu z Zagłębiem Lubin. Wówczas na płytę boiska weszli najbliżsi zmarłego: żona Magda, brat Marek oraz dzieci Małgosia i Janek. Rodzina pojawiła się tam, by osobiście podziękować zgromadzonym za ogromne wsparcie po uroczystościach pogrzebowych.

On w naszych rodzinnych rozmowach też tego nie ukrywał, że jego wielkim marzeniem jest powrót do Legii Warszawa, na Łazienkowską 3. On tydzień temu tutaj do nas wrócił, jest z nami i on zawsze wierzył, że to hasło, które często słychać z trybun, nie jest pustym sloganem tylko wspaniałą siłą dającą potęgę temu wielkiemu klubowi. Panie i Panowie: "Cała Legia zawsze razem!" - zwrócił się do publiczności Marek Magiera, a ta odpowiedziała głośnymi okrzykami "Jacek Magiera".

Fotografie dokumentujące wzruszające momenty z obu wspomnianych stadionów zostały udostępnione dla sympatyków piłki nożnej. Kibice mogą obejrzeć ujęcia zarówno z wrocławskiej areny, jak i z obiektu położonego w stolicy.