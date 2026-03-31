Mecz Polska - Szwecja zadecyduje o awansie. Polacy walczą o wyjazd na mistrzostwa świata

Spis treści Polska gra ze Szwecją o awans na mundial. Znamy składy

- Biało-Czerwoni toczą bój o udział w piłkarskich mistrzostwach świata w 2026 roku.

- Nadszedł czas na decydujące starcie barażowe. Czy konfrontacja ze Szwedami przyniesie nam upragniony awans na mundial?

Polska gra ze Szwecją o awans na mundial. Znamy składy

Starcie w stolicy Szwecji przesądzi o tym, czy nasza kadra narodowa po raz dziesiąty w dziejach zaprezentuje się na piłkarskich mistrzostwach świata. Dotychczasowy dorobek Polaków w turniejach tej rangi obejmuje trzydzieści osiem spotkań. Historyczne statystyki polskiej kadry to siedemnaście wygranych, sześć podziałów punktów oraz piętnaście przegranych, przy stosunku bramkowym wynoszącym czterdzieści dziewięć do pięćdziesięciu.

Decydujące spotkanie barażowe ze Szwedami polska drużyna zainauguruje z Przemysławem Wiśniewskim w formacji defensywnej oraz Karolem Świderskim partnerującym Robertowi Lewandowskiemu w linii ataku. Do podstawowego zestawienia wraca Nicola Zalewski, który pauzował wcześniej z powodu nadmiaru kartek. Pierwszy gwizdek arbitra na stadionie w Sztokholmie wybrzmi punktualnie o godzinie 20.45.

Dla Roberta Lewandowskiego będzie to już sto sześćdziesiąty piąty występ w narodowych barwach, a po raz setny wybiegnie na murawę z opaską kapitańską. Z kolei Piotr Zieliński zaliczy swój sto siódmy mecz w reprezentacji. Po wymuszonej przerwie w wygranym 2:1 półfinałowym starciu z Albanią, do wyjściowej jedenastki powraca wspomniany Zalewski.

Polska: Grabara - Bednarek, Wiśniewski, Kiwior - Cash, Zalewski, Zieliński, Szymański, Kamiński - Świderski, Lewandowski

Szwecja: Nordfeldt - Lagerbielke, Starfelt, Lindelof - Scensson, Ayari, Karlstrom, Gudmundsson - Elanga, Gyokeres, Nygren

Na żywo Finał baraży: Polska - Szwecja 12' Zmaga się doping polskich kibiców! Teraz to oni są najbardziej słyszalni na trybunach. 9' Kolejny faul Szwedów. Mocne protesty Elangi, ale nie ma mowy o zmianie decyzji. 9' Kamiński złapany na małym spalonym. 7' Starfelt wybija piłkę o nogi Kamińskiego za linię końcową. Piłka dla Szwedów. 5' Zieliński faulował Elangę. Sędzia zatrzymuje szybkie wznowienie gry. 4' Szymański faulowany w środku pola. 3' Wysokim pressingiem od razu atakuje Szwecja. 1' Świetny rajd Kamińskiego skrzydłem. Pierwszy rzut rożny! 1' Lewandowski fauluje w pierwszej minucie meczu. 1' ZACZYNAMY MECZ! Za nami hymny. Trwa przywitanie obu stron! Za moment pierwszy gwizdek. Czas na hymn Szwecji! Do boju Polsko! Skandal! Gwizdy podczas polskiego hymnu! Wyszli na boisko! Piłkarze już czekają w tunelu! Polska - Szwecja: Zbigniew Boniek ocenił szansę Polaków przed finałem baraży. Jasne słowa Walczymy o wyjazd na mundial. Początek meczu Polska - Szwecja o godzinie 20:45.

